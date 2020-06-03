 

Трамп перенесет съезд республиканцев из Северной Каролины

03.06.2020, 14:29, Новости дня

Президент Дональд Трамп заявил, что он будет искать другой штат для проведения съезда Республиканской партии, потому что губернатор Северной Каролины Рой Купер отказался гарантировать, что ограничения по коронавирусу не затронут форум, на котором состоится официальное выдвижение кандидата от партии в президенты.

«Губернатор Купер по-прежнему находится в режиме "оставайтесь дома" и не разрешает нам занять спортивно-развлекательный комплекс, как изначально предполагалось и обещалось, – написал Трамп в серии твитов. – Мы вынуждены искать другой штат, который примет общенациональный республиканский съезд 2020 года».

Ранее Купер заявил, что он не даст президенту и его партии «гарантии», что партия сможет провести полномасштабный съезд в Шарлотте, объяснив это соображениями здравоохранения.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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