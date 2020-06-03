 

Филиппины приостанавливают расторжение военного договора в США

03.06.2020, 14:29, Новости дня

Правительство Филиппин заявило, что оно приостанавливает расторжение многолетнего военного договора с США, который президент Родриго Дутерте критиковал как несправедливый.

Министр иностранных дел Теодоро Локсин объявил об этом через Твиттер, сообщив, что он проинформировал Вашингтон о приостановке в дипломатической ноте.

Решение было принято «в свете политических и других событий в регионе», заявил Локсин в ноте, не вдаваясь в детали.

США приветствовали это решение.

«Наш многолетний альянс выгоден обеим странам, и мы рассчитываем на продолжение тесного сотрудничества с Филиппинами в области обороны и безопасности», – заявило посольство США в Маниле.

Политологи расценили этот разворот как знак того, что соседи Китая обеспокоены растущей военной напористостью Пекина.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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