Филиппины приостанавливают расторжение военного договора в США
03.06.2020, 14:29, Новости дня
Правительство Филиппин заявило, что оно приостанавливает расторжение многолетнего военного договора с США, который президент Родриго Дутерте критиковал как несправедливый.
Министр иностранных дел Теодоро Локсин объявил об этом через Твиттер, сообщив, что он проинформировал Вашингтон о приостановке в дипломатической ноте.
Решение было принято «в свете политических и других событий в регионе», заявил Локсин в ноте, не вдаваясь в детали.
США приветствовали это решение.
«Наш многолетний альянс выгоден обеим странам, и мы рассчитываем на продолжение тесного сотрудничества с Филиппинами в области обороны и безопасности», – заявило посольство США в Маниле.
Политологи расценили этот разворот как знак того, что соседи Китая обеспокоены растущей военной напористостью Пекина.
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Русская служба «Голоса Америки»
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