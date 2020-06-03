Ольга Кабо объяснила застой в карьере: Время молодых персонажей

03.06.2020, 14:29, Разное

Знаменитость считает, что в кинематографе настало время

молодых персонажей – именно на них делается акцент в сценариях. По словам

52-летней Ольги Кабо, для артистов ее возрастной категории работы мало. В кинокарьере звезды временный застой.

Порой артистка сама отказывается от предложенных ролей. Не во

всех проектах у Ольги есть желание сниматься. Знаменитость не хочет тратить

время на некачественный материал. Впрочем, звезда не скрывает, что иногда и ей

приходится получать отказ от режиссера.

Много времени Ольга Кабо уделяет сцене. Артистка служит в Театре имени Моссовета. На весну и лето

у знаменитости были запланированы гастроли, однако пандемия коронавируса

спутала все карты.

Ольга Кабо призналась, что вспышка уханьской заразы и карантин нанесли ощутимый

удар по кошельку. Между тем жаловаться на жизнь артистка не собирается.

Она ждет снятия ограничений и настраивается на

активную работу. “Я с новыми силами, отдохнувшая, воодушевленная и

соскучившаяся по работе, снова ринусь в бой”, – сказала звезда.

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Публикация от Ольга Кабо (@kabo_olga) 26 Май 2020 в 7:03 PDT

Напомним, что на Первом канале идет сериал “Журавль в небе”.

В теленовелле Ольга Кабо исполнила одну из главных ролей. Знаменитость уверила,

что в картину попала на общих основаниях. На пробах ей удалось впечатлить режиссера

Сергея Комарова. На кастинг актриса приехала подготовленной: с реквизитом и

париками. Такой основательный подход к делу, судя по всему, произвел впечатление

на кинематографиста. Ольга Кабо поведала, что с советских времен очень боится

проб.