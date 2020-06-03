Дизайнер Лебедев призвал не ходить на голосование по поправкам к Конституции, хотя снялся в ролике в их поддержку

03.06.2020, 14:28, Новости дня

Российский дизайнер Артемий Лебедев, который снялся в ролике прокремлевского телеканала RT в поддержку путинских поправок к Конституции, на следующий день после выхода ролика призвал не участвовать в голосовании. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Лебедев рассказал, что снимался в ролике RT еще до пандемии и до инициативы депутата Валентины Терешковой об обнулении сроков президента Владимира Путина. По его словам, он считал, что поправки к Конституции – “положительный популизм”.

“Еще я был уверен, что предложение об обнулении сроков Путина не имеет никакого отношения к тексту Конституции. Я думал, что идея в том, что раз Конституция новая, то и сроки считаются с нуля. А потом вдруг появился пункт 3.1”, – написал он.

“Я не против, чтобы Путин был царем до тех пор, пока не превратится в мумию. Но я совершенно точно против того, чтобы это было прописано в Конституции”, – добавил Лебедев.

Лебедев заявил, что не пойдет на голосование 1 июля и всем остальным “не советует” это делать. Он добавил, что это мнение перевешивает “все остальные мнения”, которые он высказывал ранее, но и не противоречит им.

Сыгравший в другом ролике о поправках к Конституции актер Александр Филимоненко сказал, что на голосование пойдет, но проголосует против – ему недавно выписали штраф за нарушение режима самоизоляции.

Он снялся в агитационном ролике Федерального агентства новостей “Почему поправки к Конституции России – это важно”. В нем пара молодых россиян-геев усыновляет мальчика из детдома.

Мальчика забирает один мужчина, а когда ребенок спрашивает про маму, в кадре появляется другой молодой человек и достает из машины платье для приемного сына. “Такую Россию ты выберешь? Реши будущее страны – голосуй за поправки в Конституцию”, – говорит голос за кадром на фоне текста о поправке в 72 статью. Она должна закрепить понятие семьи в РФ как союза мужчины и женщины.

Голосование по поправкам к Конституции РФ пройдет 1 июля, в их числе обнуление сроков Владимира Путина (поправка позволит ему оставаться у власти до 2036 года), закрепление статуса русского языка как “языка государствообразующего народа”, определение брака как союза мужчины и женщины, запрет “фальсификации истории” и другие. Голосовать за поправки можно будет только пакетом: за или против всех.