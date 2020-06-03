В сепаратистской “ЛНР” русский язык признали единственным государственным

03.06.2020, 14:28, Новости дня

“Депутаты Народного совета ЛНР” проголосовали за признание русского языка единственным государственным.

За принятие соответствующего закона проголосовали 42 депутата так называемой “ЛНР” из 43 присутствующих.

Ранее на территории “ЛНР” государственными были признаны два языка: украинский и русский.

24 апреля стало известно, что президент России Владимир Путин разрешил не платить пошлину за российский паспорт жителям сепаратистских “ЛНР” и “ДНР”.

В мае 2019 года Путин подписал указ, который разрешил в особом, упрощенном порядке выдавать российские паспорта жителям сепаратистских “ДНР” и “ЛНР”, в том числе – заграничные.

МИД Украины выразил резкий протест в связи с этим решением и потребовал, чтобы такие документы не признавались иностранными государствами, и часть стран ЕС уже объявила, что поддерживает Украину и эти документы признавать не будет. Однако решение о неуплате пошлин тогда принято не было.

В 2019 году, по оценке российских властей, российские паспорта оформили себе более 300 тысяч человек, имевших регистрацию на территории двух сепаратистских образований на востоке Украины. Всего в сепаратистских “ДНР” и “ЛНР” в 2018 году, по данным местных властей, проживали почти 3,8 миллиона человек (в “ДНР” – 2,3 миллиона человек, в “ЛНР” – 1,4 миллиона).