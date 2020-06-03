МВД запустило мобильное приложение, позволяющее проверить наличие штрафов за нарушение ПДД

03.06.2020, 14:21, Новости дня

Министерство внутренних дел Украины запустило мобильное приложение, позволяющее проверить наличие штрафов за нарушение правил дорожного движения. Об этом 3 июня сообщила пресс-служба МВД Украины.

Отмечается, что приложение “Штрафы ПДД” позволит не только оплачивать имеющиеся штрафы, но и оперативно получать уведомления о новых постановлениях или изменении их статуса. Также в приложении есть информация о размещении на карте камер автоматической фиксации нарушений ПДД.

“С помощью приложения можно легко выполнить поиск постановлений, оформленных на транспортное средство, а также оформить подписку на получение уведомлений о вынесении новых постановлений. Не надо ждать, пока постановление поступит в ваш почтовый ящик, а сразу оплатить его онлайн. Напоминаем, что предоставляется скидка 50% при уплате штрафа, если оплата будет произведена в течение 10 банковских дней с момента получения постановления”, – заявил заместитель министра внутренних дел Сергей Гончаров.

Как уточнили в МВД, после фиксации нарушения уведомление по почте придет непосредственно владельцу автомобиля или ответственному пользователю, а приложение позволит любому пользователю, который оформил подписку, получить штрафы для конкретного транспортного средства.

Приложение “Штрафы ПДД” доступно для владельцев мобильных телефонов на Android и IOS.

Система видеофиксации заработала в Украине в ночь на 1 июня. Ее планировали запустить с 1 мая, но отложили из-за коронавирусной инфекции и связанного с этим карантина.

По данным главы МВД Украины Арсена Авакова, на первом этапе будут работать 17 пунктов автоматической фиксации, позже их число намерены довести до 700.

По информации МВД, за сутки работы на дорогах Украины системы видеофиксации число нарушений снизилось на 40%.

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявлял, что на первом этапе камеры будут фиксировать скорость, затем – проезд на красный свет, езду по полосе движения общественного транспорта. Он также опубликовал информацию о нововведении в вопросах и ответах.