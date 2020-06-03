Представлен новый флагман Honor Play4 Pro

03.06.2020, 14:17, Разное

В Сети представили новый флагман суббренда китайской компании Huawei. Смартфон Honor Play4 Pro отличается уникальными характеристиками, полезными во время пандемии коронавируса.

Флагман появится в открытой продаже на национальном рынке уже с 9 июня. На презентации в КНР объявили главную изюминку аппарата, которая пригодится для мониторинга состояния здоровья владельца. Honor Play4 Pro измеряет температуру не только тела, но и объектов вокруг, что может пригодится в период распространения Covid-19. Для выполнения данной функции в аппарате используется специальный инфракрасный сенсор с диапазоном работы от -20 до 100 градусов по Цельсию. Точность замеров, по заявлению производителя, равна 0,1 °C. Гаджет можно использовать как для определения температуры тела, так и для измерения температуры воздуха в помещении или воды в ванной.

Работает «умный телефон» на однокристальном процессоре Kirin 990, а многозадачность обеспечивается 8-гигабайтным модулем оперативной памяти. Селфи-камера девайса с сенсорами на 32 и 8 мегапикселей интегрирована в 6,57-дюймовый дисплей. Тыльный объектив с 1/1,7-дюймовым датчиком Sony IMX600 с пиксельной технологией RYYB дополнен 8-мегапиксельным телефотомодулем с 3-кратным увеличением.

Для хранения контента гаджет оборудован флэш-накопителем в 128 гигабайт. Дактилоскоп производитель вывел на боковую грань, также есть в устройстве и NFC. За счет емкого аккумулятора в 4200 мАч смартфон будет работать достаточно долго с самыми ресурсоемкими приложениями. Присутствует в аппарате и быстрая зарядка в 40 Вт. Стоимость девайса с функцией измерения температуры составляет 422 доллара, причем Honor Play4 Pro без такого датчика стоит всего на 14 долларов дешевле – 408 долларов США. Предзаказы китайские дилеры начнут принимать уже сегодня вечером.