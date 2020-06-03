Мародеры в штате Миссури застрелили капитана полиции в отставке

03.06.2020, 14:16, Новости дня

В ходе беспорядков в штате Миссури был застрелен экс-начальник полиции небольшого города Молин-Эйкрс, капитан в отставке Дэвид Дорн, который пытался помешать ограблению ювелирного магазина, сообщила телекомпания ABC.

77-летний капитан полиции в отставке был убит во вторник. Он пытался предотвратить ограбление ювелирного магазина, владельцем которого был его друг, передает ТАСС.

До этого в другом городе штата – Сент-Луисе – при стрельбе были ранены четверо полицейских. Всего во время беспорядков в США погибли по меньшей мере 11 человек, информирует телеканал KTLA.

Протесты и беспорядки в США начались после гибели афроамериканца Джорджа Флойда из-за действий полицейского в Миннеаполисе. В ряде городов США ввели комендантский час. Протесты превратились в погромы, в ходе которых действуют мародеры.

Президент США Дональд Трамп принял решение направить дополнительные силы на подавление беспорядков. В окрестности Вашингтона переброшены около 1,6 тыс. военнослужащих.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Трамп оказался бессилен перед погромщиками.