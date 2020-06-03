 

Путин призвал скорректировать подходы к обеспечению безопасности россиян

03.06.2020, 14:16, Новости дня

Ситуация на начальном этапе эпидемии коронавирусной инфекции продемонстрировала необходимость скорректировать подходы к реагированию на ситуации, угрожающие безопасности здоровья людей, сообщил президент Владимир Путин.

«Что хочу подчеркнуть – ситуация на начальном этапе эпидемии показала: нам нужно скорректировать подходы к реагированию на масштабные вызовы в области здоровья людей», – сказал Путин в ходе совещания о ситуации в легкой промышленности.

По его словам, это касается и выпуска средств индивидуальной защиты, передает РИА «Новости».

«От событий чрезвычайного характера не застрахован в мире вообще никто, и отечественный производственный комплекс, логистика, система здравоохранения должны быть в полной мере готовы к любому развитию событий. Здесь нужно действовать, что называется, загодя, на опережение», – добавил президент.

Путин также предложил обсудить изменения в работе государственного материального резерва и его необходимый объем. «Предлагаю среди других тем повестки дня также обсудить, что нужно изменить в работе государственного материального резерва. Какой страховочный ресурс нам необходимои иметь и по производственным мощностям в этой связи. Я просил бы участников совещания поделиться своими соображениями на этот счет», – сказал он.

Кроме того, президент отметил, что этой весной спрос на продукцию легкой промышленности резко упал. По его словам, сказалось временное закрытие магазинов непродовольственных товаров и другие вынужденные ограничения, ситуация в экономике и с доходами граждан. «Падение продаж негативно отразилось на финансовом, хозяйственном положении предприятий. Повысился и риск сокращения рабочих мест», – сказал Путин.

Он напомнил, что в этой сфере в РФ занято около 300 тыс. человек. «Сейчас в сложной ситуации самое главное защитить интересы работников, трудовых коллективов, сохранить доходы и благосостояние российских семей. При этом важно, чтобы компании могли не только уверенно пройти нынешний непростой этап, но и запускать, реализовывать долгосрочные инвестиционные программы», – заключил глава государства.

Днем ранее Путин одобрил применение плана по восстановлению экономики и призвал поддержать граждан и компании.



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