Учёные: «Заедание» проблем ведёт к расстройствам пищевого поведения

03.06.2020, 14:09, Разное

Зарубежные учёные в ходе научного исследования выяснили, что большинство людей зачастую привыкло «заедать» свои проблемы. Нередко переедание из-за негативных эмоций вызывает расстройства пищевого поведения, среди них анорексию и булимию.

Учёные, представляющие Зальцбургский университет (Австрия), провели эксперимент, в котором приняли участие 80 студентов со средним индексом массы тела. Научные деятели рассказали Frontiers in Behavioral Neuroscience, что сначала они спровоцировали у добровольцев негативные и нейтральные эмоции, а затем продемонстрировали картинки с изысканными блюдами, а также обычной едой. Эмоции и мимику пациентов эксперты записали с помощью метода исследования биоэлектрической активности мышц и нервно-мышечной передачи.

Авторы научной работы резюмировали, что пищу с большим удовольствием поглощали те, кто испытывал отрицательные эмоции, то есть присутствует эмоциональное переедание. По словам австрийских исследователей, расстройство пищевого поведения – это серьёзное заболевание, которое может привести даже к летальному исходу, и, как правило, процесс лечения непростой и трудоёмкий, а причиненный вред здоровью может быть пожизненным. Учёные отметили, что результаты проведённого эксперимента помогут вовремя обнаружить и предотвратить необратимые последствия.