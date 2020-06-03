 

Учёные: «Заедание» проблем ведёт к расстройствам пищевого поведения

03.06.2020, 14:09, Разное

Зарубежные учёные в ходе научного исследования выяснили, что большинство людей зачастую привыкло «заедать» свои проблемы. Нередко переедание из-за негативных эмоций вызывает расстройства пищевого поведения, среди них анорексию и булимию.
Учёные, представляющие Зальцбургский университет (Австрия), провели эксперимент, в котором приняли участие 80 студентов со средним индексом массы тела. Научные деятели рассказали Frontiers in Behavioral Neuroscience, что сначала они спровоцировали у добровольцев негативные и нейтральные эмоции, а затем продемонстрировали картинки с изысканными блюдами, а также обычной едой. Эмоции и мимику пациентов эксперты записали с помощью метода исследования биоэлектрической активности мышц и нервно-мышечной передачи.

Авторы научной работы резюмировали, что пищу с большим удовольствием поглощали те, кто испытывал отрицательные эмоции, то есть присутствует эмоциональное переедание. По словам австрийских исследователей, расстройство пищевого поведения – это серьёзное заболевание, которое может привести даже к летальному исходу, и, как правило, процесс лечения непростой и трудоёмкий, а причиненный вред здоровью может быть пожизненным. Учёные отметили, что результаты проведённого эксперимента помогут вовремя обнаружить и предотвратить необратимые последствия.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.05 / Мнение: Обострение

04.05 / Меган Маркл и принц Гарри покупают еще один особняк, в котором будут жить с мамой герцогини Дорией: фотоэкскурсия

22.04 / Xiaomi выпустила талисман смартфона Mi 10 Youth Edition

24.04 / Мнение: Техническое. 23.04.2020

21.05 / Прилюдно помочившимся на танк россиянином заинтересовалась полиция

05.04 / В Samsung не считают Exynos 990 хуже процессора Snapdragon 865

29.05 / Дворец сделал официальное заявление о срыве Кейт Миддлтон

25.05 / Мнение: В чем сила, брат Лука?

24.04 / Идеальный муж: Канье Уэст увез детей в Вайоминг, чтобы Ким Кардашьян смогла отдохнуть дома

19.05 / В Британии протестируют два препарата против коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска