Полиция Великобритании поддержала участников протестов в связи с гибелью Флойда в США

03.06.2020, 14:08, Новости дня

Глава Национального совета глав полицейских управлений Великобритании Мартин Хьюитт, руководитель колледжа полиции Майк Каннингем и глава Ассоциации инспекторов полиции Пол Гриффитс поддержали участников акций протеста, проходящих по всему миру в связи с гибелью американца Джорджа Флойда, но попросили людей не забывать о необходимости соблюдать ограничительные меры.

«Мы в абсолютной степени поддерживаем всех, кто по всему миру испытывает ужас и напуган тем, как погиб Джордж Флойд. Виновные должны быть привлечены к ответственности и преданы суду… Мы знаем, что люди хотят, чтобы их голоса были услышаны. Право на законный протест является ключевой частью любой демократии, а это британская полиция поддерживает и обеспечивает», – говорится в заявлении, передает РИА «Новости».

При этом руководители ассоциаций обращают внимание на то, что акции протеста следует проводить согласно требованиям о безопасности в условиях пандемии.

«Коронавирус остается смертельным заболеванием и в настоящее время действуют ограничения для того, чтобы остановить его распространение. В том числе запрещено собираться группами свыше шести человек. По какой бы причине люди ни собирались, мы просим их сотрудничать с офицерами полиции в это трудное время», – отмечает британская полиция.

Руководители полиции признались, что с ужасом наблюдали за насилием и разрушениями во многих американских городах, и выразили сочувствие тем, кто пострадал от беспорядков.

«В Британии у нас есть давняя традиция работы с группами населения для предотвращения преступлений и разрешения проблем. Наши офицеры обучены использовать силу пропорционально, законно и только в тех случаях, когда это необходимо. Мы стремимся постоянно учиться и совершенствоваться. Мы избавимся от предвзятого отношения, расизма и дискриминации, если обнаружим это», – говорится в заявлении.

Протесты и беспорядки в США начались после гибели афроамериканца Джорджа Флойда из-за действий полицейского в Миннеаполисе. В понедельник по итогам совещания американский лидер Дональда Трампа с руководством минобороны и минюста страны было принято решение направить дополнительные силы на подавление беспорядков. В частности, для усмирения погромщиков Трамп вызвал боевую авиацию.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему глава Белого дома оказался бессилен перед погромщиками: он не предпринимает никаких действий и ограничивается только угрозами, пока его страну пожирает пожар массового бунта.