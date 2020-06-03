Названо место на Земле с самым чистым воздухом

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03.06.2020, 14:08, Новости дня

Исследователи из Университета штата Колорадо в США совместно с учеными из Австралии определили регион с самым чистым воздухом на планете, работа опубликована в журнале Proceedings of the Natural Academy of Sciences (PNAS).

Ученые предположили, что самый чистый воздух можно обнаружить над так называемым Южным океаном – совокупностью вод Тихого, Атлантического и Индийского океанов, омывающих Антарктиду. По мнению ученых, эти места почти не испытали на себе влияния аэрозольных загрязнений и пыли с континентов, передает РИА «Новости».

Исследователи проделали путь на судне от Тасмании до ледников Антарктиды, делая по пути пробы воздуха – таким образом ученые изучали бактерии, по которым можно определить свойства нижней атмосферы.

Секвенирование ДНК показало, что бактерии попадали в окружающую среду непосредственно из океана, что подтвердило их изначальную гипотезу, отмечено в исследовании.

«По всей видимости, Антарктида изолирована от распространения бактерий с южных континентов. Это говорит о том, что Южный океан – один из немногих регионов, на которые антропогенная деятельность почти не повлияла», – отметил один из авторов исследования Томас Хилл.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что на 99% уверен в том, что 2020 год по итогам окажется одним из самых теплых в истории, однако прогнозы могут не оправдаться из-за чистого воздуха в России.



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