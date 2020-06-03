Ничего необычного: королева Максима приехала на открытие музея на велосипеде

03.06.2020, 13:55, Разное

Нидерланды начинают понемногу возвращаться к привычной жизни: с понедельника в стране были открыты культурные учреждения, рестораны, кафе, театры, концертные залы и кинотеатры, в которые теперь можно будет попасть, следуя новым правилам о дистанции и прочем. Возвращаются и официальные выходы представителей монаршей семьи. Так, вчера королева Максима покинула свою уютную резиденцию – дворец Хёйс-тен-Бос на окраине Гааги – и отправилась в Музей искусств, который открыл свои двери после 11-недельного карантина.

Это неудивительно в случае с Максимой, но она снова обратила на себя все внимание подданных и СМИ. И дело тут не в привычном ярком наряде: Ее Величество выбрала для выхода в свет брючный костюм цвета одуванчиков и серьги-кольца в тон. А в том, что на официальное мероприятие Максима приехала не на бронированном автомобиле в сопровождении полицейского кортежа, а на самом популярном виде транспорта в Нидерландах – велосипеде. Припарковав его на обычной велосипедной парковке рядом с музеем, Максима поздоровалась с его представителями и прошла внутрь, приветствуя всех работников своей широкой улыбкой. После переговоров, на которых обсуждались в том числе новые условия посещения музея, Максима отправилась на выставку картин и делфтской посуды Royal Blue.