Мнение: Не хотели убивать, но убили…
03.06.2020, 13:54, Разное
В истории гибели 27-летнего парня в Екатеринбурге по-прежнему много темных пятен.
По официально выдвинутой версии, парень похитил четыре рулона обоев, забаррикадировался в своей квартире и был убит при проведении спецоперации.
Версия – откровенно мутная. И вот почему.
Очевидно, что сразу после трагедии, кому это положено изьяли все записи с камер видеонаблюдения. Но в интернет почему-то утекла только запись преследования убитого, и как он входит в лифт… А где записи с камер в магазине? Ни за что не поверю, что этих записей нет. Но, видимо, записи не вписываются в версию ограбления магазина….
И второе обстоятельство, которое порождает сильные сомнения в официальной версии.
Вот фотография входной двери. В двери три входных отверстия от пуль. Отверстия – значительно ниже ручки двери.
О чем говорят эти входные отверстия? Только о том, что стрельба была открыта еще до того, как бойцы СОБРа попали в квартиру.
И убитый, по всей видимости, получил ранения, в результате стрельбы по двери.
Очевидно, что убивать 27-летнего парня никто не хотел. Но убили. Непреднамерено…
Фотографии отсюда и отсюда
Источник: Ирек Муртазин
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