Мнение: Не хотели убивать, но убили…

03.06.2020, 13:54, Разное

В истории гибели 27-летнего парня в Екатеринбурге по-прежнему много темных пятен.

По официально выдвинутой версии, парень похитил четыре рулона обоев, забаррикадировался в своей квартире и был убит при проведении спецоперации.

Версия – откровенно мутная. И вот почему.

Очевидно, что сразу после трагедии, кому это положено изьяли все записи с камер видеонаблюдения. Но в интернет почему-то утекла только запись преследования убитого, и как он входит в лифт… А где записи с камер в магазине? Ни за что не поверю, что этих записей нет. Но, видимо, записи не вписываются в версию ограбления магазина….

И второе обстоятельство, которое порождает сильные сомнения в официальной версии.

Вот фотография входной двери. В двери три входных отверстия от пуль. Отверстия – значительно ниже ручки двери.

О чем говорят эти входные отверстия? Только о том, что стрельба была открыта еще до того, как бойцы СОБРа попали в квартиру.

И убитый, по всей видимости, получил ранения, в результате стрельбы по двери.

Очевидно, что убивать 27-летнего парня никто не хотел. Но убили. Непреднамерено…

Фотографии отсюда и отсюда