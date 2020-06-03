Sega выпустила консоль Game Gear Micro в миниатюрном корпусе

03.06.2020, 13:53, Разное

SEGA намерена выпустить новую версию популярного в 1990-х годах игрового устройства. Game Gear Micro представляет собой миниатюрную гейм-консоль, выполненную в традиционном для данного девайса формате.

В этом году японская компания отмечает свой юбилей, с момента основания в 1940 году она смогла стать одним из лидеров рынка игровых устройств. Знаменательную дату руководство IT-гиганта решило отметить возвращением на рынок легендарной приставки. Некогда топовый гаджет, консоль Game Gear, получил миниатюрные габариты, благодаря чему в названии появилась приставка Micro. Корпорация пока не делала официального заявления, однако код целевой страницы на официальном сайте SEGA говорит о подобных планах.

На сетевом ресурсе компании есть информация и о дате презентации Game Gear Micro – 3 июня. Дизайн устройства выполнен в классических черном, а также в красном, желтом и синем цветах. Старт продаж новинки намечен на начало октября текущего года. Когда микроконсоль выйдет на рынки других стран, пока неизвестно. При этом стоимость уменьшенного варианта девайса составит около 46 долларов. Аппарат легко помещается в ладони, его длина равна 80 миллиметрам, тогда как ширина и толщина составляют 43 и 20 миллиметров.

Рестайлинг версия девайса получила дисплей в 1,15 дюйма, гнездо для наушников, а также моно-динамик. Работать приставка будет от батареек типа AAA, также предусмотрена возможность использование USB. Интересно, что производитель дополнительно прилагает к устройству увеличительное стекло «Большое окно». А за 251 доллар поклонники гейминга смогут приобрести набор из четырех консолей.