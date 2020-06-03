Жителю Крыма предъявили обвинение в педофилии и убийстве девочки

03.06.2020, 13:53, Новости дня

Следствие предъявило обвинение жителю Крыма в педофилии и убийстве шестилетней девочки, найденной мертвой в Северо-Крымском канале, сообщила пресс-служба СК.

«Жителю поселка Ленино предъявлено обвинение в изнасиловании девочки, насильственных действиях сексуального характера и убийстве», – сообщается на сайте ведомства.

На допросе мужчина признал вину, а в рамках следственного эксперимента показал, как все произошло.

В ведомстве отметили, что у мужчины имеется множество судимостей, в том числе за попытку изнасилования. Последний раз освободился из колонии в мае прошлого года.

Напомним, 31 мая шестилетняя Карина вместе с отцом и его приятелями отправилась на рыбалку. Взрослые распивали алкоголь и, как изначально сообщалось, оставили ребенка без присмотра, в результате чего девочка пропала. Тело ребенка было обнаружено водолазами 1 июня.

По версии следствия, отец девочки отпустил дочку с приятелем, который вызвался проводить ее до дома. После этого мужчина надругался над девочкой, а затем столкнул ее в воду. Мужчину задержали, он оказался не только приятелем ее отца, но и крестным ребенка. В отношении отца девочки тоже возбудили уголовное дело – по статье «Оставление в опасности».