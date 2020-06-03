ПФР попросил амурских ветеранов вернуть выплаты ко Дню Победы

03.06.2020, 13:48, Новости дня

Пенсионный фонд РФ (ПФР) в Амурской области потребовал от ветеранов боевых действий на острове Даманский вернуть выплаты, полученные к 75-летию Дня Победы. В ведомстве пояснили, что решение о выплатах было вынесено ошибочно.

В апреле 50 ветеранов боевых действий на острове Даманский (конфликт между СССР и Китаем в 1969 году), приравненные к ветеранам Великой Отечественной войны, получили единовременные выплаты от 50 тыс. до 75 тыс. рублей. Однако после майских праздников ветеранам Амурской области пришло письмо из регионального ПФР с просьбой вернуть деньги, информирует НТВ.

«Ошибочно вынесено решение о выплате вам 75 тысяч рублей на основании указа президента номер 100. Нужно заполнить заявление на добровольное возмещение излишне полученных сумм. Это, конечно, очень смешно, горько и обидно», – сообщил участник пограничного конфликта Павел Косицын.

В областном представительстве организации ветеранов «Боевое братство» действия госслужащих назвали возмутительными.

В региональном отделении ПФР телеканалу сообщили, что изначально в список тех, кому полагаются выплаты, были включены участники всех боевых действиях по защите Отечества. Однако после поверки была обнаружена ошибка. Выяснилось, что в указе президента речь шла только о выплатах для ветеранов ВОВ. «Перед ветеранами боевых действий на Даманском чиновники извинились. Некоторые уже вернули деньги добровольно и в полном объеме», – сообщили в пенсионном фонде.

Ветеранам, которые уже потратил выплаты, предлагается вернуть их по частям из пенсионных накоплений.

В прокуратуре Амурской области намерены дать правовую оценку действиям пенсионного фонда. Если информация о требованиях вернуть выплаты подтвердится, будут приняты меры прокурорского реагирования, информирует Ura.ru.

Напомним, в январе президент РФ Владимир Путин дал распоряжение о единовременной выплате к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне ветеранам (по 75 тыс. рублей) и труженикам тыла (50 тыс. рублей).