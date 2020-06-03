ПАО «ОДК-Сатурн» объявило целевой набор в профильные учебные заведения
 

ПАО «ОДК-Сатурн» объявило целевой набор в профильные учебные заведения

03.06.2020, 12:20, Объявления
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ПАО «ОДК-Сатурн» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации «Ростех») объявило целевой набор в профильные учебные заведения: Рыбинский государственный авиационный технический университет имени П. А. Соловьева (РГАТУ); Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королёва (СНИУ); Ярославский государственный технический университет (ЯГТУ).

Общее количество целевых мест – двадцать четыре. Обучение включает такие направления как «Машиностроение», «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств», «Электроника и наноэлектроника», «Двигатели летательных аппаратов», «Металлургия», «Стандартизация и метрология», «Проектирование авиационных и ракетных двигателей», «Металлургия».

Преимуществом целевого обучения является возможность обучения на бюджетной основе; гарантированного прохождения на предприятии всех видов практики; гарантированного трудоустройства после завершения обучения в учебном заведении; начала своей профессиональной деятельности на предприятии, не дожидаясь окончания учебного заведения. Студенты-целевики, обучающиеся на «хорошо» и «отлично», смогут получить от предприятия дополнительную стипендию, дополнительные выплаты по результатам прохождения практики, а также дополнительные выплаты по результатам защиты дипломной работы при трудоустройстве на предприятие.

Прием заявлений от выпускников или их родителей для участия в конкурсе на выбранную специальность из перечня целевых мест будет вести Учебный центр ПАО «ОДК-Сатурн» с 1 до 24 июля 2020 года. Справки по телефонам учебного центра: (4855) 329-398, 328-634.

В конце июня 2020 года запланирована проработка набора группы абитуриентов на обучение в Московском авиационном институте (МАИ) по направлению «Двигатели летательных аппаратов» (бакалавриат, профиль «Технология производства двигателей летательных аппаратов»). Подробная информация по вопросам набора и обучения будет сообщена дополнительно.



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