 

В Кремле отреагировали на заявление ВОЗ о разрушительной второй волне коронавируса

03.06.2020, 13:36, Разное

Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) также предполагают, что вторая волна коронавируса COVID-19 может стать разрушительной. В своем заявлении директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге обратил внимание, что в мире до сих пор не разработали вакцины и эффективной терапии от инфекции.

Клюге отметил, что повторения пандемии в ее прежних масштабах может и не произойти. Однако многие страны уже приступили к снятию карантинных мер, в то время как угроза новых вспышек заболевания еще не миновала. Эксперт считает, что если эти вспышки не удастся подавить, то риск второй волны коронавируса повысится.



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