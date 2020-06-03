Новый тропический шторм угрожает побережью Мексиканского залива
03.06.2020, 13:35, Новости дня
Тропический шторм «Кристобаль», третий в этом сезоне ураганов, сформировался во вторник у побережья Мексики и, по прогнозам метеорологов, может добраться до Техаса, Луизианы или северо-запада Флориды к пятнице или началу следующей недели.
Ожидается, что шторм останется в Мексиканском заливе в следующие 24-36 часов, сообщил старший метеоролог медиакомпании AccuWeather Пол Уокер.
«Он начинает двигаться на север вдоль побережья, – сказал Уокер. – Если шторм достигнет территории США, то, скорее всего, он обрушится на юго-запад Техаса и Луизиану, но может добраться и до северо-запада Флориды, если будет двигаться быстро».
По словам эксперта, выход шторма на берег может случиться уже в пятницу.
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Русская служба «Голоса Америки»
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