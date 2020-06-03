Индия приняла приглашение Трампа на саммит «Большой семерки»

03.06.2020, 13:35, Новости дня

Премьер-министр Индии Нарендра Моди получил от президента США Дональда Трампа приглашение принять участие в следующем саммите «Большой семерки», сообщил во вторник МИД Индии.

В сообщении ведомства говорится, что в телефонном разговоре с Трампом Моди сказал ему, что Индия будет рада совместной работе с США и другими странами ради успеха саммита «семерки».

Трамп сообщил в субботу, что он откладывает до сентября саммит, который планировалось провести в его загородней резиденции Кэмп-Дэвид в конце июня, и что он хочет пригласить на встречу лидеров Австралии, России, Южной Кореи и Индии.

Трамп выразил желание расширить список участников, не ограничивая его самыми передовыми экономиками мира.

«В этом контексте он пригласил премьер-министра Моди принять участие в следующем саммите "Большой семерки", который пройдет в США» – говорится в сообщении МИДа.

Лидеры США и Индии обменялись мнениями о ситуации с COVID-19 в обеих странах, противостоянии Индии с Китаем на границе и необходимости реформирования ВОЗ, отметило внешнеполитическое ведомство.