 

Песков ответил на вопрос об участии Путина в саммите по вакцинам

03.06.2020, 13:30, Новости дня

Президент Владимир Путин не будет участвовать в виртуальном саммите по вакцинам Global Vaccine Summit 2020, который проведет правительство Великобритании, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Здесь нужно в министерство здравоохранения обращаться, к нашему специализированному ведомству. На высшем уровне участие не предусмотрено», – цитирует РИА «Новости» Пескова. 

Ранее в британском посольстве сообщили, что премьер-министр Борис Джонсон пригласил Путина принять участие 4 июня в виртуальном саммите по вакцинам.

В пресс-службе Минздрава сообщили, что глава ведомства Михаил Мурашко выступит на виртуальном саммите по вакцинам Global Vaccine Summit 2020.

Между тем, российский государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» планирует приступить к клиническим испытаниям вакцины от новой коронавирусной инфекции в конце июня. Для исследований отобраны три перспективных препарата.



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