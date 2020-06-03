 

Рогозин передал «Роскосмосу» личный аккаунт в Twitter

03.06.2020, 13:30, Новости дня

Страница Дмитрия Рогозина в Twitter со среды стала официальной страницей «Роскосмоса», а его личные данные сменились на данные госкорпорации.

«Принципиально важные публикации пресс-службы мы и так с генеральным директором согласовываем, поэтому нет смысла вести две параллельные страницы», – объяснил РИА «Новости» преобразование руководитель пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко.

У официальной страницы «Роскосмоса», созданной в 2014-м, в твиттере 153 тыс. читателей. Рогозин завел страницу в 2009-м, у него, а теперь у второго аккаунта «Роскосмоса», 766 тыс. подписчиков.



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