«Я не сгусток тупой биомассы»: Виктория Боня ответила на критику хейтеров

03.06.2020, 13:30, Разное

40-летняя экс-участница телестройки «Дом-2» Виктория Боня ответила на критику хейтеров, что она «не сгусток тупой биомассы». Артистка опубликовала в Instagram-аккаунте пост о наболевшем: «Надо мной кто уже только не посмеялся».

Примечательно, что пост на актуальные темы телеведущая сопроводила яркими фото из солнечного Монако, на которых Виктория Боня позирует у бассейна в слитном купальнике. Инста-дива выразила недовольство, что постоянно подвергается атакам хейтеров. Она поднимает серьёзные проблемы, а становится постоянным объектом насмешек. Сегодня знаменитость обсудила с подписчиками вопросы вреда 5G, опасности онлайн-обучения и новых IT-технологий.

Бьюти-лайфстал-блогер отметила, что немало читает на русском и английском языках. Боня, рассуждая о теме 5G, подчеркнула, что многие исследователи делятся негативными выводами по этому вопросу, также модель отрицательно относится к онлайн-обучению, считая, что цифровое образование – это кодирование и зомбирование, а ещё использование гаджетов, безусловно, вредно, поэтому телезвезда рекомендует не злоупотреблять современной техникой.

Виктория Боня отметила, что цифровая трансформация современности, а также тотальное управление человеком, не могут не настораживать: «Да, я не учёный, не политик и не врач, но я и не сгусток тупой биомассы, чтобы «хавать» всё, что нам пихают сегодня под видом добродетели».

Фолловеры поддержали звезду, отметив, что всё правильно она говорит, попросили не останавливаться на достигнутом и регулярно поднимать наболевшие темы, а вот отвечать на атаки хейтеров, комментаторы не советуют.