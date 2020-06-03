Токаев запретил использовать в Казахстане формулировку “русская диаспора”

03.06.2020, 13:20, Новости дня

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 3 июня в интервью “Комсомольской правде” заявил, что запретил идеологам использовать формулировку “русская диаспора”.

Все казахстанцы, заявил Токаев, независимо от этнического происхождения считают себя единой нацией и поэтому в стране нет понятия “национальное меньшинство”.

“Недавно в одном из зарубежных аналитических материалов я наткнулся на формулировку “русская диаспора в Казахстане”. Я предупредил наших идеологов и аналитиков ни в коем случае не применять такие выражения, в корне противоречащие истинному положению вещей. Русские – это часть нашего народа, их вклад в становление и развитие Казахстана огромен и не подлежит забвению”, – сказал он.

Многие русские имена, заметил Токаев, “золотыми буквами” вписаны в историю страны.

Население Казахстана составляет 18,6 млн человек, более 3,5 миллионов составляют русские, их доля достигает почти 19%. В последние годы отмечается отток граждан из Казахстана в страны СНГ, в основном этнических русских. Причинами эксперты называют как экономические, так и социальные и политические факторы, в том числе рост казахского национализма.

Отвечая на вопрос о возможном повторении сценария Крыма или Донбасса в Казахстане по отношению к северным областям страны, которые находятся на границе с Россией, Токаев сказал, что такие прогнозы “псевдоэкспертов” не имеют под собой “серьезной основы” и “рассчитаны на дестабилизацию ситуации”.

“Такие прогнозы могут высказывать только некомпетентные люди, недоброжелатели, подпевающие чужим голосам”, – отметил он.

Президент Казахстана также ответил на вопрос о возможности появления в стране военный базы США. По его словам, строительство базы “не обсуждается и не стоит в повестке дня”.