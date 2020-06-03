 

Таджикистан после репортажей СМИ вернул на родину 237 застрявших в Казахстане граждан

03.06.2020, 13:20, Новости дня

Печать учебников, книг, газет, журналов, брошюр и бланковПосле репортажей СМИ власти Таджикистана вывезли на родину 237 граждан страны, которые последние несколько недель жили под открытым небом на границе Казахстана и Узбекистана, ожидая открытия границы, сообщает Министерство иностранных дел Таджикистана. 

До начала пандемии коронавируса все они работали в Казахстане и России и из-за карантина решили вернуться домой по земле, но не смогли проехать через Узбекистан из-за того, что страна закрыла границы. Мигранты умоляли власти Казахстана, Узбекистана и Таджикистана о помощи, телеканал “Настоящее Время” снял о них репортаж: 

 

По данным МИД, люди жили на пограничном пункте пропуска “Жибек Жолы” на юге Казахстана. Журналисты нашли их в нечеловеческих условиях: спать таджикистанцам приходилось прямо на земле, некоторые члены группы голодали, потому что у них закончились деньги. Тяжелее всего пришлось беременным, старикам и детям. Немного таджикистанцам помогали местные жители, которые приносили людям продукты питания, лекарства и одежду.

МИД Таджикистана поблагодарил власти Казахстана за создание условий для перехода группой границы, а Узбекистан – за предоставление коридора для перевозки таджикистанцев.

Аналогичные проблемы возникли у многих других трудовых мигрантов из стран Центральной Азии, которых пандемия застала в России. Настоящее Время уже рассказывало, что гражданам Узбекистана и Кыргызстана несколько недель пришлось ждать открытия границы с Казахстаном в лагерях в Самарской и Оренбургской областях России. Часть своих граждан Кыргызстан и Таджикистан из России в итоге вывезли, но сотни людей пока все еще не могут вернуться домой.

 



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