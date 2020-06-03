Песков: при голосовании по поправкам в Конституцию 1 июля угроз здоровью не будет

03.06.2020, 13:18, Новости дня

Во время проведения 1 июля всероссийского голосования по поправкам в Конституцию угроз для здоровья граждан не будет, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"На тот момент, собственно, о каких-то непосредственных угрозах здоровью при голосовании при соблюдении мер предосторожности говорить не приходится", — указал он, передает РИА Новости.

Отвечая на вопрос, почему голосование решено было провести до окончания эпидемии коронавируса, представитель Кремля отметил, что статистика заболеваемости на данный момент выровнялась. При этом до дня голосования пройдет еще два инкубационных периода. Поэтому к 1 июля эпидемиологическая обстановка будет гораздо лучше сегодняшней, выразил уверенность Дмитрий Песков.

Ранее в Роспотребнадзоре и Центризбиркоме утвердили санитарные правила при проведении голосования, чтобы снизить риски распространения коронавирусной инфекции.