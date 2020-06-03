 

Песков: при голосовании по поправкам в Конституцию 1 июля угроз здоровью не будет

03.06.2020, 13:18, Новости дня

Во время проведения 1 июля всероссийского голосования по поправкам в Конституцию угроз для здоровья граждан не будет, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"На тот момент, собственно, о каких-то непосредственных угрозах здоровью при голосовании при соблюдении мер предосторожности говорить не приходится", — указал он, передает РИА Новости.

Отвечая на вопрос, почему голосование решено было провести до окончания эпидемии коронавируса, представитель Кремля отметил, что статистика заболеваемости на данный момент выровнялась. При этом до дня голосования пройдет еще два инкубационных периода. Поэтому к 1 июля эпидемиологическая обстановка будет гораздо лучше сегодняшней, выразил уверенность Дмитрий Песков.

Ранее в Роспотребнадзоре и Центризбиркоме утвердили санитарные правила при проведении голосования, чтобы снизить риски распространения коронавирусной инфекции.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.04 / Британский премьер вернулся на Даунинг-стрит

09.04 / МВФ предрек худший экономический спад со времен Великой депрессии

07.04 / Кабмин занялся подготовкой нового пакета мер поддержки населения и бизнеса

26.03 / Роспотребнадзор назвал число находящихся под наблюдением из-за коронавируса россиян

03.05 / Вирусолог объяснил рост выявленных случаев заражения COVID-19

22.04 / Афганистан попросил Россию помочь в борьбе с коронавирусом

17.04 / В Приморье жертвами пожара едва не стали четверо детей

02.04 / Трамп подверг критике губернаторов за сбои в поставках медицинского оборудования

11.05 / Бен Стиллер сообщил о смерти своего отца

15.04 / Владелицу салона красоты в Москве оштрафовали за продолжение работы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска