 

Ливни и шквалистый ветер: на Дону объявлено штормовое предупреждение

03.06.2020, 13:18, Новости дня

3 июня на Дону ожидаются ливни с градом, гроза и шквалистый ветер до 23 метров в секунду. Об этом сообщает ГТРК "Дон-ТР" со ссылкой на пресс-службу МЧС и данные Росгидромета.

В регионе объявили штормовое предупреждение. Жителей просят соблюдать осторожность на улицах и быть внимательными. Во время непогоды нельзя находиться возле ЛЭП, рекламных щитов и деревьев. В случае необходимости нужно обратиться за помощью по номеру "112".

Заметно потеплеет в регионе уже в выходные — до +25 градусов. А к концу месяца среднемесячная температура поднимется до +35 градусов.

Напомним, накануне в Орловской области ураганный ветер раздел деревья, а под Белгородом порывами ветра унесло крышу многоэтажного дома.

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ГТРК "Дон-ТР"



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