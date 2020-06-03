 

Песков прокомментировал новую госполитику в области ядерного сдерживания

03.06.2020, 13:18, Новости дня

Элементы госполитики в области ядерного сдерживания не раз публиковались и звучали в официальных заявлениях. Новый документ всего лишь объединяет их и четко указывает, в каких случаях РФ вынуждена будет применить оружие массового поражения, сообщил Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь добавил: в новых Основах четко прописано, что РФ никогда не станет инициатором применения ядерного оружия, пишет агентство РИА Новости.

Напомним, 2 июня Владимир Путин подписал указ об утверждении основ государственной политики РФ в области ядерного сдерживания. Документ опубликован на портале правовой информации.



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