 

Германия раскритиковала угрозы Трампа задействовать военных для пресечения беспорядков

03.06.2020, 13:16, Новости дня

Глава МИД ФРГ Хайко Маас подверг критике заявления президента США Дональда Трампа о готовности задействовать вооруженные силы страны для пресечения беспорядков.

«Вместо того, чтобы подливать масла в огонь, нам следует примирять», – цитирует ТАСС интервью Мааса изданию «Шпигель».

«Вместо того, чтобы разделять, мы должны стремиться к сплоченности для противодействия радикальным экстремистам», – добавил он.

По его словам, угрозы применения силы только порождают новое насилие.

«Демократы никогда не должны обострять ситуацию, в том числе словами», – подчеркнул глава МИД ФРГ.

Протесты и беспорядки в американских городах начались после гибели афроамериканца Джорджа Флойда из-за действий полицейского. В ряде городов США вводили комендантский час, в Вашингтоне его снова объявили на двое суток.

Ранее в среду сообщалось, что в окрестности Вашингтона переброшены около 1,6 тыс. военнослужащих.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.05 / Беспорядки в США разрастаются

26.03 / Hyundai временно остановит свой завод в России

21.05 / Депутаты Петербурга извинились перед Эдитой Пьехой

30.04 / Работу волонтеров-медиков в условиях угрозы COVID-19 сравнили с трудом фронтовых врачей

29.04 / Захарова дала ответ «фейкоделам»

27.03 / Рада проведет “уличную” сессию, в “Слуге народа” – грандиозный раскол. Главное из Telegram-каналов

05.05 / Сутки на Донбассе. 12 обстрелов боевиков, ранен украинский военный

15.04 / Мнения: Эпидемия напоминает пожар после кражи

01.06 / ОНФ подготовил видеообращение детей к своим приемным родителям

04.04 / Корреспондент – белорусский клуб «Слуцк» стал флагманом мирового футбола

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска