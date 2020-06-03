Германия раскритиковала угрозы Трампа задействовать военных для пресечения беспорядков

03.06.2020, 13:16, Новости дня

Глава МИД ФРГ Хайко Маас подверг критике заявления президента США Дональда Трампа о готовности задействовать вооруженные силы страны для пресечения беспорядков.

«Вместо того, чтобы подливать масла в огонь, нам следует примирять», – цитирует ТАСС интервью Мааса изданию «Шпигель».

«Вместо того, чтобы разделять, мы должны стремиться к сплоченности для противодействия радикальным экстремистам», – добавил он.

По его словам, угрозы применения силы только порождают новое насилие.

«Демократы никогда не должны обострять ситуацию, в том числе словами», – подчеркнул глава МИД ФРГ.

Протесты и беспорядки в американских городах начались после гибели афроамериканца Джорджа Флойда из-за действий полицейского. В ряде городов США вводили комендантский час, в Вашингтоне его снова объявили на двое суток.

Ранее в среду сообщалось, что в окрестности Вашингтона переброшены около 1,6 тыс. военнослужащих.