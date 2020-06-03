Кремль заявил о готовности системы здравоохранения ко второй волне коронавируса

03.06.2020, 13:16, Новости дня

Потенциальная возможность второй волны заболеваемости коронавирусом просчитывается специалистами, однако российская система здравоохранения будет готова ответить на любые вызовы, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Потенциальная возможность такой волны просчитывается специалистами. Кто-то с меньшей долей вероятности, кто-то с большей долей вероятности обсуждает эту возможность», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос о возможности второй волны коронавируса.

«Вы знаете, что инфраструктура здравоохранения поддерживается в состоянии, готовом ответить на любые вызовы», – добавил он.

Песков подчеркнул, что создан задел в борьбе с коронавирусом и эффективность созданной инфраструктуры уже была неоднократно доказана.

Напомним, во вторник глава правительства РФ Михаил Мишустин поручил Минздраву сохранить перепрофилированный коечный фонд и проработать вопрос о его расширении на случай второй волны коронавируса.