 

Кремль заявил о готовности системы здравоохранения ко второй волне коронавируса

03.06.2020, 13:16, Новости дня

Потенциальная возможность второй волны заболеваемости коронавирусом просчитывается специалистами, однако российская система здравоохранения будет готова ответить на любые вызовы, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Потенциальная возможность такой волны просчитывается специалистами. Кто-то с меньшей долей вероятности, кто-то с большей долей вероятности обсуждает эту возможность», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос о возможности второй волны коронавируса.

«Вы знаете, что инфраструктура здравоохранения поддерживается в состоянии, готовом ответить на любые вызовы», – добавил он.

Песков подчеркнул, что создан задел в борьбе с коронавирусом и эффективность созданной инфраструктуры уже была неоднократно доказана.

Напомним, во вторник глава правительства РФ Михаил Мишустин поручил Минздраву сохранить перепрофилированный коечный фонд и проработать вопрос о его расширении на случай второй волны коронавируса.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.05 / Малькевич: В дискредитации КРЭТ заинтересованы зарубежные конкуренты

08.04 / В мире: Мир после пандемии будут менять по предложениям Москвы

31.05 / Пушков поддержал исторический экскурс Азарова для “так называемых патриотов”

27.05 / Старт носителя Falcon-9 отложен

26.04 / Комаровский назвал смертельно опасные места во время коронавируса

03.04 / Нарушившего режим самоизоляции жителя Уфы оштрафовали

13.04 / Аль Бано поблагодарил российских военных в Бергамо

23.04 / МИД обвинил США в подрыве международного сотрудничества

27.03 / Вокалиста Rammstein Тиля Линдеманна госпитализировали с коронавирусом

16.04 / Минобрнауки не исключило начало нового учебного года в онлайн-режиме

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска