Geely пересмотрела комплектации кроссовера Emgrand X7

03.06.2020, 13:10, Новости дня

Китайский бренд Geely модернизировал популярный кроссовер Geely Emgrand X7 для российского рынка.

Таким образом, теперь клиенты могут приобрести две комплектации с 1,8-литровыми моторами и механической трансмиссией, а также три модификации на 2 литра с автоматической коробкой передач. Вместе с тем новинка будет предлагаться также со 131-сильным силовым агрегатом, который имеет исключительно ручную коробку передач. Также заявлено, что автомобили существенно прибавили в цене по 30 тысяч рублей.

В настоящее время цена на кроссовер составляет от 1,05 миллиона рублей, тогда как в более расширенном исполнении цена автомобиля достигает 1,33 миллиона рублей. Более точные характеристики будут объявлены после выхода на рынок.