Geely пересмотрела комплектации кроссовера Emgrand X7
03.06.2020, 13:10, Новости дня
Китайский бренд Geely модернизировал популярный кроссовер Geely Emgrand X7 для российского рынка.
Таким образом, теперь клиенты могут приобрести две комплектации с 1,8-литровыми моторами и механической трансмиссией, а также три модификации на 2 литра с автоматической коробкой передач. Вместе с тем новинка будет предлагаться также со 131-сильным силовым агрегатом, который имеет исключительно ручную коробку передач. Также заявлено, что автомобили существенно прибавили в цене по 30 тысяч рублей.
В настоящее время цена на кроссовер составляет от 1,05 миллиона рублей, тогда как в более расширенном исполнении цена автомобиля достигает 1,33 миллиона рублей. Более точные характеристики будут объявлены после выхода на рынок.
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