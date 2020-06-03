 

Новый Volkswagen Arteon показали на тизере

03.06.2020, 13:10, Новости дня

Обновленный Volkswagen Arteon в кузовах лифтбэк и универсал официально презентуют 24 июня.

В свою очередь, представители марки продемонстрировали фотографии данного автомобиля, который предложен в новых вариантах кузова. В свою очередь, первое поступление на рынок состоялось в 2017 году, тогда как теперь модель обладает более современной внешностью. Вместе с тем новинка имеет стильную головную оптику, бамперы, колесные диски иной формы.

Кроме того, теперь модель обладает мультимедийным комплексом с беспроводным подключением. В свою очередь, новинка также получила адаптивный круиз-контроль и предельную скорость 210 км в час. В РФ поступят версии с мотором 190 и 280 л.с. мощности.



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