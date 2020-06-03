Папа Римский выразил обеспокоенность протестами в США

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03.06.2020, 13:08, Новости дня

Папа Римский Франциск выразил обеспокоенность в связи с акциями протеста в США, а также осудил насилие и любое проявление расизма.

Папа Римский Франциск сообщил по завершении традиционной коллективной аудиенции, что он с волнением следит за беспорядками, «которые разгорелись в эти дни после смерти Джорджа Флойда», передает ТАСС.

«Дорогие друзья, мы не можем терпеть или закрывать глаза на любое проявление расизма», – подчеркнул он, добавив при этом, что «ничего нельзя добиться с помощью насилия, но потерять (из-за него) можно многое».

«Сегодня я присоединяюсь (…) к Миннеаполису и всем Соединенным Штатам в своей молитве за упокой души Джорджа Флойда и всех потерявших жизни из-за греха расизма», – также сказал он.

Протесты и беспорядки в США начались после гибели афроамериканца Джорджа Флойда из-за действий полицейского в Миннеаполисе.

В понедельник по итогам совещания американский лидер Дональда Трампа с руководством минобороны и минюста страны было принято решение направить дополнительные силы на подавление беспорядков. В частности, для усмирения погромщиков Трамп вызвал боевую авиацию.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему глава Белого дома оказался бессилен перед погромщиками: он не предпринимает никаких действий и ограничивается только угрозами, пока его страну пожирает пожар массового бунта.



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