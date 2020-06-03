Ночную репетицию парада Победы в Москве перенесли на 14 июня

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03.06.2020, 13:08, Новости дня

Перекрытие центра Москвы в связи с ночной репетицией парада Победы перенесено на 14 июня, сообщили в Центре организации дорожного движения (ЦОДД).

«Ночная репетиция парада Победы, которая была запланирована на 4 июня (четверг), перенесена на 14 июня (воскресенье). В связи с репетицией парада Победы будет ограничено движение в центре города», – передает ТАСС сообщение ЦОДД.

Информация обо всех ограничениях и времени будет размещена дополнительно.

Планировалось, что с 21.00 до окончания мероприятия будут перекрыты следующие участки улиц: улица Тверская от улицы Моховая до Тверского бульвара и от Большой Бронной улицы до Большой Садовой; 1-я Тверская-Ямская улица от Большой Садовой до улицы Гашека; Оружейный переулок от дома 3, строения 1 до Тверской улицы; улица Моховая от улицы Воздвиженка до улицы Тверская; улица Охотный ряд от Тверской улицы до улицы Большая Дмитровка; улица Большая Никитская от улицы Моховая до Романова переулка.

По Бульварному кольцу можно было бы проехать в направлении от Тверского бульвара в сторону Страстного, и со Страстного бульвара на Тверской бульвар и Большую Бронную улицу.

Президент Владимир Путин  объявил, что парад Победы пройдет 24 июня, который объявлен выходным днем.

Изначально парад должен был пройти 9 мая, но его перенесли из-за коронавируса. Путин напомнил, что 24 июня – день, когда в 1945 году состоялся «легендарный исторический парад победителей, когда по Красной площади прошли бойцы, сражавшиеся под Москвой и защищавшие Ленинград, дравшиеся под Сталинградом, освобождавшие Европу, бравшие штурмом Берлин».

До этого приглашения на парад Победы приняли президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Сербии Александр Вучич, президент Абхазии Аслан Бжания  и президент Молдавии Игорь Додон.



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