«За женой приехали ночью»

03.06.2020, 13:05, Разное

Мурманский губернатор пообещал больничную койку всем носителям COVID-19. Принудительно госпитализировать могут тех, кого врачи больными не считают.

«К нам домой пришли в 3.50 утра с постановлением о госпитализации жены. У нас новорожденный сын, она кормит [грудью]. У нее положительный первый тест, симптомов нет, по второму с 27 мая ждем результатов. Но нам сказали, что они не имеют значения. У сына первый тест отрицательный, поэтому жену хотели забрать одну, мы написали отказ», — мурманчанин Алексей готовится к суду о принудительной госпитализации недавно вернувшейся из роддома супруги.

Ночной визит людей в медицинских масках стал поводом для жалобы прокурору (есть в распоряжении «Новой». — Ред.), в которой Алексей ссылается на 21-ю статью Конституции: «Никто не должен подвергаться пыткам, насилию и другому жестокому или унижающему достоинство обращению». В самом деле, даже с обысками приходят хоть и ранним утром, но не ночью же, и отчего санитарные врачи явились к жене Алексея на рассвете — неизвестно.

У женщины, говорит Алексей, на нервной почве стало пропадать молоко. Никаких симптомов ковида у нее нет, и муж надеется, что первый тест был ложноположительным.

По статистике, 30% российских ковидных тестов дают ложный результат —

это апрельское заявление главного пульмонолога Минздрава РФ Сергея Авдеева. Причем возможно как недиагностирование ковида, так и ложное обнаружение оного у здоровых пациентов. А уложить в госпиталь здорового, согласитесь, не менее опасно, чем выписать больного: ложноположительный в общей палате заболеет почти наверняка. Необоснованное помещение человека под угрозу заражения — подсудное дело. Но и при благополучном исходе это как минимум зря потраченные ресурсы больниц, в том числе человеческие.

Ни о каком попадании в стационар при отсутствии симптомов в крупных городах и подумать невозможно — мест едва хватает тяжелым. Люди с положительным тестом получают больничный и указание соблюдать строгую изоляцию, режим которой отменяется после двух тестов отрицательных.

Мурманская область пошла своим путем. Свободных коек в регионе много, и заполняют их в том числе теми, кого Минздрав РФ вовсе не считает заболевшими

и исключает из статистики — теми, чей тест дал положительный результат, но симптомов заболевания нет.

Между тем лечить их не от чего: опять же, согласно не раз сформулированной позиции федерального минздрава, никакой терапии таким носителям COVID-19 не требуется, а требуется лишь карантин. Который можно и нужно соблюдать дома.

Одним из первых в Мурманской области случаев принудительной госпитализации с подозрением на ковид стала история, о которой «Новая» рассказывала еще в начале апреля: вернувшуюся из-за границы женщину без симптомов и даже без результатов теста принудительно (в судебном порядке) поместили в инфекционку уже по истечении срока самоизоляции. В больнице ее признали здоровой, что подтвердил отрицательный тест, — и выписали.

Еще один скандал случился на прошлой неделе: рожениц, заразившихся коронавирусом в перинатальном центре, разлучили с детьми, симптомов у них нет, однако вариант домашней изоляции не рассматривался. За инфицирование пациенток и новорожденных пока никто не ответил. На брифинге 29 мая региональный министр здравоохранения Дмитрий Панычев настаивал, что при положительном тесте у матери и ребенка их размещают вместе. Возможно, министр слабо информирован: в мурманском роддоме № 3, где лежат ковидные роженицы, «положительных» детей им не разрешили даже кормить.

На том же брифинге губернатор Андрей Чибис подтвердил, что в Заполярье госпитализируют всех, у кого ПЦР-тест показал положительный результат: «Оставлять дома бессимптомных — вопрос критического сценария, надеюсь, что делать это не придется». И сослался на некие распоряжения федерального минздрава.

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Что ж, приходится предположить, что сложности с информированием есть и у губернатора. 26 мая, за три дня до означенного брифинга, был опубликован приказ министра здравоохранения РФ № 459н. Документ, который вступит в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования, то есть в конце этой недели, устанавливает порядок госпитализации и выписки ковидных пациентов. И в нем черным по белому указано, что в стационар надо помещать лишь тех, кто находится в состоянии тяжелом, крайне тяжелом и средней тяжести. Бессимптомных же — лишь из группы риска (65+ и ряд тяжелых заболеваний), тех, кто делит с такими людьми жилплощадь, а также «проживает в общежитии, многонаселенной квартире».

Ранее порядки госпитализации столь четко сформулированы не были, но в главном подход ведомства не изменился. В ныне действующем приказе № 198н (это его дополняет новый регламент) также указано, что больничная койка носителям инфекции положена при наличии симптомов, пожилом возрасте, сопутствующих заболеваниях, беременности. Отдельно прописано: бессимптомные дети наблюдаются амбулаторно, дома.

Алена Марчукова из поселка Никель не живет в «многонаселенной квартире». С 26 мая, когда ей сообщили, что в перинатальном центре, откуда она накануне выписалась, ковид, Алена с новорожденной дочерью изолировалась даже от молодого отца — ему пришлось временно перебраться в другое жилье. Он там тоже теперь на изоляции — как контактный с женой и дочкой.

«Мне сказали, что через три дня госпитализируют нас с дочерью через суд. Тесты положительные, но симптомов нет, мы изолированы. Оставят ли мне дочь, или нас разлучат в стационаре, я не знаю, сказали только, что положат в роддом №3»,

— 30 мая Марчукова получила соответствующее постановление Роспотребнадзора. При этом ей объяснили по телефону: в больницу кладут потому, что в Никеле нет ни КТ, ни ИВЛ — ей и ребенку просто не смогут оказать помощь, если симптомы все же появятся. А до Мурманска — почти 200 км. Накануне в местных СМИ вышли репортажи о том, как хорошо обеспечена районная больница всем необходимым для «коронаборьбы».

В роддоме Мурманска. Фото: РИА НовостиЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ «Нам сказали, младенцев увезут под конвоем». В Мурманске рожениц разлучили с детьми из-за COVID-19

Троим детям мурманчанина Константина 200 км до больницы ехать не надо. И симптомов у них тоже нет. Что, по его словам, подтверждали педиатр и врачи скорой, которую присылали за «положительными». Первый раз родители написали отказ в том числе потому, что никому из них не разрешили сопровождать четырехлетнего сына в инфекционку.

Потом им звонили, как говорит мужчина, из Роспотребнадзора, грозились прислать органы опеки.

«Я читал приказ минздрава, мои дети не подходят для госпитализации в стационар ни по одному из приведенных там критериев, мы вторую неделю никуда не выходим из квартиры, доктора подтверждают, что с детьми все в порядке, симптомов нет. Но когда я сказал это по телефону специалисту Роспотребнадзора, там ответили, что это акты минздрава, а у них свои приказы, — разводит руками отец. — У нас нет никаких гарантий, что нас не разлучат с детьми, потому что наши с женой тесты еще не готовы».

В эпоху пандемии незаметный ранее Роспотребнадзор стал чуть ли не самым влиятельным ведомством в стране, но, при всем уважении, отвечает он по-прежнему за нераспространение инфекции, а не за лечение больных. В «доковидные» времена класть человека в больницу или нет, как и от чего его лечить — с точки зрения целесообразности, состояния пациента, возможностей клиники — решал только доктор. В сложных случаях — консилиум. Но ни инспектору надзорного ведомства, ни ретивому чиновнику регионального масштаба не приходило в голову перехватывать инициативу в этом вопросе. Хотелось бы это право за врачом и оставить.

Татьяна Брицкая

собкор в Заполярье