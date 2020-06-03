При пожаре в инфекционной больнице Петербурга не сработала сигнализация

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03.06.2020, 12:53, Новости дня

Автоматическая пожарная сигнализация не сработала в момент возгорания в инфекционной больнице имени Боткина в Санкт-Петербурге, где в среду погиб один пациент, сообщили в правоохранительных органах города.

«Автоматическая пожарная сигнализация не сработала, причина выясняется», – сообщил ТАСС. Он уточнил, что она могла быть неисправной либо была отключена.

Ранее в среду в МЧС сообщили, что в результате пожара в инфекционной больнице имени Боткина в Санкт-Петербурге погиб пациент. В результате курения в постели возникло тление постельных принадлежностей, в результате куривший пациент получил отравление продуктами горения.



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