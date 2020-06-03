Кремль опроверг всенародное обсуждение плана по восстановлению экономики России

03.06.2020, 12:53, Новости дня

Всенародного обсуждения плана по восстановлению экономики РФ не планируется, это системный экспертный документ, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Никакого всенародного обсуждения не предусматривается. Это абсолютно экспертный документ, который сейчас взят за основу, …сейчас это системный документ, и его предстоит доработать уже по конкретным направлениям. Сейчас эта работа ведется», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

Ранее СМИ сообщили, что разработанный правительством план действий по восстановлению экономики предполагает возвращение к темпам устойчивого роста экономики не менее чем на 2,5% в год по итогам 2021 года, а также повышение реальных доходов населения.

Напомним, во вторник президент Владимир Путин в ходе рабочей встречи с председателем правительства Михаилом Мишустиным одобрил применение плана восстановления экономики.