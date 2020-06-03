 

Песков: РФ не станет инициатором использования ядерного оружия

03.06.2020, 12:53, Новости дня

Россия никогда не будет первой использовать ядерное оружие, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя подписание Владимиром Путиным указа об Основах госполитики в области ядерного сдерживания.

«Там существует четкая формулировка, которая описывает те причины, которые могут привести к использованию ядерного оружия. В этом документе все четко прописано, элементы этой стратеги неоднократно публиковались, и ранее об этом делались заявления на самых различных уровнях – и на экспертном, и на высшем. В настоящий момент просто целостный документ опубликован, где совершенно четко указывается, что может вынудить Российскую Федерацию использовать ядерное оружие, при этом подчеркивается, что РФ никогда не может быть и не будет инициатором использования ядерного оружия», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

Во вторник президент Владимир Путин в ответ на ухищрения США в сфере вооружений подписал указ об Основах госполитики в области ядерного сдерживания. Документ регламентирует, при каких условиях РФ оставляет за собой право на ядерный удар, а также описывает главные угрозы РФ в области ядерного сдерживания. 



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