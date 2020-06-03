Мнение: Письмо: “Гормоны шалят”

03.06.2020, 12:50, Разное

Рапунцель из ФС написала письмо.

Сама себе аватарку такую выбрала, ну и не промахнулась.

Про эффект камбэка она написала и про “рыбалку” свою немного.

И МЧ у нее такие же примерно как у Рапунцели. Один бабник и в перспективе альфонс, другой воображаемый.

Разбирайте самостоятельно.

just_just_is

Дорогая Эвлюция, здравствуйте! Спасибо за возможность попасть на разбор.

Перелистала весь Ваш блог, а ответа на сложившуюся ситуацию не нашла. “Послали – иди” вышло кривовато. Можно ли из этого грамотно выйти?

Нам по 33. Живем в разных городах. Год назад начали встречаться на расстоянии. Раз – два раза в месяц. ОЗ примерно равная. У него чуть больше доход, но ипотека. У меня чуть меньше доход, но свою ипотеку я давно закрыла. У обоих квартира – у него классная небольшая в хорошем спальном районе. У меня – маленькая дизайнерская, но в самом центре. У обоих модельная фигура – у меня классика, у него – ХХL (да, он толстый, но для меня очень классный).

Встречались на расстоянии около полугода. Разное было. И щипцы (мои), и откровенные провокации на ревность – его.

Любил свой тиндер показывать, оценивать девушек. Говорил, что это все не важно и он никого не ищет, просто смотрит кто есть и кто кто что хочет. Попросила его делать это не при мне. После этого ещё чаще стал мне специально им в нос тыкать, пока я не прорыдала один раз всё ночь из-за этого. Просто ушла в другую комнату плакать, а утром ещё раз попросила не показывать мне этого. Сказала, что мне больно и что мне хотелось бы, чтобы он на меня так смотрел, а не на них.

Я видела, что он по-своему любит меня. Что, несмотря на наши ссоры, приезжает ко мне, гуляет с моей собакой, делает мне утренний кофе (я позднее просыпаюсь), покупает продукты. Я старалась. Вставала раньше его, готовила разные завтраки, пекла печенье, варила супы, которые он любит. Все развлечения в основном на нем, мне не дает платить. Старалась показать ему какие-то интересные места. Он откликался. Но… несмотря на то, что я видела его любовь – он делал какие-то странные вещи: рассказывал о том, как с “прикольными телочками” в кино пойдет и проч. У меня аж слезы наворачивались: “а я что? не прикольная телочка? я – суповарка?” Что это? Пытался показать, что я у него просто интрижка по выходным?

Хотя пока мы были в разных городах – созванивались и списывались по 3-4 раза в день. Я посылала ему небольшие подарки. Он мне – редко. Однажды, когда мне показалось, что он все холоднеет и холоднеет ко мне – провернула небольшой трюк: два дня он мне писал, потому, что к нему приехал наш общий друг. На третий день он позвонил. Я сбросила. Он начал названивать ещё и ещё. Я сбросила и написала, то у меня много работы и я не могу отвлекаться (это было правда). Так прошло три дня. Он звонил (без ответа) и писал “Ты меня не любишь больше?” – я отвечала, что просто очень занята. На пятый день в 8 утра мне постучали в дверь. Я открыла и увидела его ))). Он приехал, несмотря на то, что мы планировали следующие выходные провести у него и смысла приезжать не было. Это были наши самые классные выходные.

А вот следующие… я приехала к нему и снова начались шутки про то, что он успел спрятать все женские вещи, и снова тиндер мне в нос, да еще и, оказывается, они с подругой на субботу запланировали сходить на концерт вместе. Мой котел закипел. Ночь тихо проплакала в зале. Днем, пока он слушал музыку с подругой, съездила в ОБИ и накупила в его квартиру много комнатных цветов (он их очень хотел и говорил об этом).

Да, моя СЗ была низковата и я старалась вложиться перед отпуском побольше, чтобы после – экологично расстаться. И все как-то вроде налаживалось. Он так ласково целовал меня в спину по ночам. И тиндер снес (молча). И мы поехали в отпуск. Весь маршрут, отели, интересные места, аренда машины – были на мне. Платили везде пополам. Но в отпуске у меня случилась истерика и я высказала все, что пережила в этих отношениях. Вот прямо все собрала. Некрасивая сцена была и, как любые истерики, бессмысленная… Как-то остановили ругань. Он сказал “я люблю тебя” (впервые). Я в тот момент, конечно, понимала, что он это сказал, чтобы остаток отпуска провести спокойно, но сделала вид, что поверила и до конца отпуска была самой счастливой и ласковой, и нежной девочкой на все белом свете.

После отпуска мы, конечно, расстались. Он меня опередил. Конечно по телефону. Конечно из-за моих истерик, нежелании смотреть тиндер, нежелание слушать про клевых телочек (это ведь все не правда, это чувство юмора такое, которого у меня нет) и проч. Я даже не отмазываюсь. Виновата. Истерики это моё все и мне за это стыдно. Пики с такими границами я, конечно, сделать не могла. Попыталась как-то раз давно, но сама на ней повисла, как червяк., и бросила. Поэтому долго терплю, делаю вид, что все ок, а потом корона падает. Конечно, красиво расстаться не вышло – он говорил, а я плакала. Говорила: ну что ты, нет, мы все исправим. Все будет хорошо. Не бросай меня… Два часа рыданий по телефону. Пожелание спокойной ночи и…

И мне стало легко. Очень легко. Если перед отпуском предчувствие, что все идет как-то не так не отпускало меня и я судорожно пыталась отвлечься и понять что делать, чтобы свою значимость поднять, то сейчас все стало предельно просто и ясно. Камбэк всемогущий все расставит на свои места. Я – товарный вагон. Везите меня!

Дорогая Эволюция, камбэк – это самое сладкое время в жизни минуса. Спасибо Вам за эти знания. Если бы их не было – я бы так и лежала мокрой лужей, но… Я прекрасно знала, что нужно делать! Отдала больше сил работе, завела новых друзей, начала заниматься ещё одним видом спорта, познакомилась с потрясающим молодым человеком (пусть будет Петя). Он был настолько крут, что я смотрела на него на первом свидании и думала: Господи, даже если больше ничего не получится, я просто буду знать, что такие классные мужчины существуют. Но он смотрел на меня так тепло и красиво и нежно дул на плечи, пока мы были в кино… в общем Петя вытеснил все мои мысли о герое этого романа. А Герой, конечно, по самой классичкой схеме начал проявляться уже через пару недель: лайками, комментами, словами “я очень соскучился по тебе – даже не знаю что с этим делать” (моя любимая фраза), далее пошли предложения “а хочешь я приеду к тебе на выходные?” (хи-хи), “ты такая красивая, почему ты перестала фоткаться?” (мой инстаграм, конечно, пустовал). Конечно я ни на что не отвечала. Но при каждом его появлении потирала ладошки и говорила “Давай, милый, давай! Грейся. Ты мне нужен”

Финал камбэка был фееричен. Рапунцель хотела сказку – она её получила. Без объявления войны, он пару ночей стоял под моим балконом (мы живем в разных городах, помните?). Цветы под дверью. Тонны сообщений, сотни пропущенных… “Я люблю тебя. Но я хочу, чтобы ты спустилась ко мне и сказала мне, что не любишь меня лично”.

На третий день осады, после очередного заветного “люблю” Рапунцель решила спуститься к гному, чтобы дрожащим голосом сказать ему “слишком поздно, я больше не люблю тебя”. Но… не тут-то было. Увидев гнома у неё все упало. Он такой родной, такой близкий, такой нежный, в дурацкой шапке и сердце моё заколотилось как бешеное. Конечно, я сказала, “что мертво умереть не может” и пути назад нет, но он так просто не отпустил. Не буду рассказывать все подробности. Он ещё несколько раз приезжал, я отказывалась от разговора. На следующий день мне на работу принесли цветы. Ещё через день шары. Все это время он писал, как любит меня и как у нас все будет хорошо. Я, конечно, четко решила, что буду строить отношения с Петей, но каждый букет моего героя, каждое его сообщение вызывало во мне очень много эмоций и слез.

На этом фоне очень побледнел Петр. Красивый, статный, всегда одетый с иголочки. Безумно интересный с потрясающим бархатным голосом. Цветов от него было ровно столько, сколько положено девушке в конфетно-буктеный период по ГОСТу. В общем на фоне прекрасного, но спокойного Петра, мой толстый Ромео в дурацкой шапке рвал мою душу во все стороны.

Начался коронавирус. Мое сердце рвалось к Ромео, который продолжал присылать мне нежные речи и цветы. Он звал и был рад, когда я согласилась приехать. Купил билеты. Я приехала. И начался ад. Что творила моя корона?????? Ни в сказке сказать, ни пером описать… Мне кажется, что я хотела все скорее закончить, чтобы он меня выгнал и никогда больше не рвал мое сердце. А я со спокойной душой уехала к Перу (которому сказала, что уехала к родителям) и безмятежно продолжала строить отношения с ним. Я даже не помню причину. Я могу ошибаться, но я вылетела в плюс. Меня бесило всё. А может быть мне просто хотелось отомстить ему за все свои тихие бессонные слезные ночи, когда он “клевых телочек из тиндера показывал”. Я правда понять не могу откуда во мне столько жестокости накопилось? До кучи добавилась общая неустроенность и неуверенность в завтрашнем дне. Мне сократили зп. Не до критичных размеров, но все же. Я потеряла кучу проектов (соответственно и денег). Поняла, что не полечу в июне в страну, в которой мечтала побывать. В общем, превратилась в фурию и каждую ночь устраивала цыганочку с выходом. Помню, как сидела в туалете, курила, в перерыве, между “выходами”, и думала: твою мать, что я творю? Но успокоиться не могла. В меня будь то бесы вселялись. Даже феназепам не брал. Как слону дробина. По квартире шарахалось полное гнева зомби. В общем вымотала я нервы и себе, и своему Ромео и вполне предсказуемо он через 4 дня предложил мне вернуться домой (справедливо выгнал). Хотя оправдал меня первой неделей самоизоляции и тем, что всей стране сложно вот так сразбегу оказаться в замкнутом пространстве даже состоявшимся парам.

Всю дорогу в сапсане я прорыдала. Не понимала почему я это сделала и зачем я так с ним. Но решила, что не все ещё потеряно. Карантин тогда объявили до 30го апреля, мы пару недель отдохнем, я приеду и мы начнем все сначала. Стоит ли говорить, что и через две недели он не хотел меня видеть. Мы общались, были обоюдные нежности, были курьеры с цветами, но приглашения вернуться – нет. Я испытывала дикое чувство вины за то, что натворила. И очень хотела скорее все исправить – посылала ему классные подарки для дома, зазывающие фотки, мурлыкала о своей любви, обещала райское наслаждение и котлеты по-киевски. Но мой Ромео все списывал на коронавирус. Хотя мы же все прекрасно понимаем, то не в коронавирусе дело совсем. Я чуть притормозила со своими щипцами.

В это время Петя начал меня щипцевать. Я шланговала. Ускользала. Говорила – карантин, депрессую, закрылась, зп срезали, шеллак слез, ресницы отвалились, не хочу, чтобы ты меня в таком состоянии видел. Он говорил, что ничего страшного. Что у него есть и деньги, и работа, и вообще давай переживем это вместе. На очередное его сообщение я сказала, что лучше нам все это прекратить. Через 10 минут он стоял у моего дома в слезах и с букетом роз. Сердце сжалось. Я думала, что он давно уже нашел себе кого-то поинтереснее. Я попросила у него паузу, чтобы разобраться в себе. Он согласился.

До Ромео я смогла доехать в начале мая. Конечно вытащила щипцами. В одной руке – чувство вины за цыганочку в апреле, в другой – раскаленные щипцы. Красотка! Но было уже поздно. Целую неделю он не вылезал из-за компьютерной игры. Я по-началу подключилась по сетке к нему в игру, чтобы было веселее, но через день мне это надоело. Я просто убиралась, наводила уют, готовила ему вкусные завтраки, обеды, ужины, пекла печенье и ставила все это на его компьютерный стол, чтобы он не отвлекался. Старалась без кислых щей, но мне было невероятно скучно в чужом городе, закрытом на карантин. Через пару дней я заболела почками и обрадовалась возможности уехать домой. Он попросил остаться. Купил мне лекарства, гулял с моей собакой, не разрешал готовить и следил, чтобы я не выползала из постели (первые пару дней при болезни почек лучше отлежаться). Вот тут я была счастлива. Ну и что,что в игрушке. Зато обо мне заботится.

Уехала через неделю после приезда (как только стало лучше). Встала в 5 утра, пока он спал убралась на кухне, чтобы ему было приятно просыпаться, села в сапсан и… пропала на пару дней (объяснив, что много работы)… он начал названивать чаще, чем обычно, через пару дней сказал, что его выбесило, что я уехала, что хотел, чтобы осталась (хотя мы договаривались именно на этот срок). Я уже ничего не понимала. Я просто ждала, когда он закончит работу и мы сможем съездить куда-то… Побыть вместе.

Прошло пару недель. Мы снова потихоньку начали общаться с Петром. И он вроде рад продолжить знакомство, зовет в интересные места, пишет красивые слова. Вроде все и с Ромео налаживаться начало: он стал чаще звонить, рассказывать про работу, делиться переживаниями и мне это так нравилось. На годовщину знакомства отправила ему подарок. Он про годовщину, конечно, забыл. Я спокойно к этому отнеслась – у него и так работы много. А ещё через пару дней мы снова поссорились на пустом месте. Точнее для него оно было пустым, для меня – нет. Я спросила любишь ли ты свою бывшую девушку – он ответил “это не твое дело”. Я вскипела. Вместо пики (уместна ли она тут?) буркнула что-то очень хамское (стыдно). В результате меня изгнали из рая = послали. Дело было ночью.

Утром я позвонила и начала что-то там объяснять, просить прощения и все-такое – Стена.

Второй раз камбэк не сработает. БЛИН! Тем более после моих странных цыганочек и отсутствия каких-либо ярких моментов за это время (ну не по сырникам же моим он будет тосковать).

Началась паника. Помнила, что раз послали – надо идти (в прошлый же раз сработало на все 100), но мысли спутались. И послали-то не просто так, а из-за моего паршивого языка. Опять началась та самая цыганочка. Набрала его ещё раз – в процессе разговора почувствовала – со мной чо-то не то (что это??? Это корона так громко звенит? Что? Какой-то невероятный приступ будь-то огонь внутри все сжигает, сердце выпрыгивает, давит виски и очень хочется сделать себе что-то больное). Испугалась. Очень. Сказала ему, что со мной что-то не так и перезвоню позднее. Начала дрожащими руками искать скорую психиатрическую помощь, потому что очень захотелось головой стеклянную дверь разбить или руки ножом порезать (ему естественно этого не говорила, сказала просто сердце шалит). Меня смогли принять уже через час. Пока ехала туда – успокоилась немного, но слезы текли ручьем…

Принял психиатр. Выслушал. Сказал: норм, справимся. Вколол успокоительное. Прописал феназепам, витамины и ещё какие-то антидепрессанты что ли (не суть, наверное). Послал на кучу анализов. Я у неё спросила про вот эти вот “цыганочки с выходом” неконтролируемые – сказала, что это гормоны могут быть, ну и психотерапевт потом подключится, научит правильно с этим вот справляться…

Набрала его, успокоила. Сказала, все ок. Завтра анализы. Вкололи успокоительное, еду спать.

На следующий день все утро обрывал телефон, пока я на анализах была (телефон отключен был, мне стыдно стало). Сразу перезвонила, успокоила. В течение дня ещё два раза звонил. Я спала после укола. Даже не помню о чем говорили. Он на меня сонную через мессенджер смотрел, а я – на него, улыбалась, ничего не соображая. Такой он большой, клевый, теплый… Так хотелось думать, что он мной просто любуется сонной, как раньше. Рапунцелька.

На следующий день до психиатра доехала. Она успокоила. Предварительные диагнозы не стала говорить, но что-то, говорит, медикаментозно вылечим (гормоны что ли шалят), а что-то, как ребенка научим правильно себя вести, чтобы “цыганочки твои не подкрадывались”). Так что вот тебе ещё один укол, а через пару дней весь план лечения будем обсуждать (когда психодиагностика будет расшифрована).

Пришла домой, проспалась. Вроде спокойная была. Поболтала с Петром о погоде. Какой у него голос – Господи, спаси меня. Понимаю же уже, что с Ромео я в пролете, но как Петра очаровать, как НЕ РАЗОЧАРОВАТЬ. Прогулялась часа два. Ванну приняла. Закинула в себя таблетки на ночь.

Ромео мой звонит. У меня тут же слезы градом бегут: Любимый, говорю, прости за все это. За то, что терпел. За мою паранойю. За мои слова. Я не такая. Я просто болею. Но мне врач сказала, что меня вылечат. Не за сутки и не за двое. Месяц минимум. И я ещё потом к сексологу пойду, чтобы лучше свое тело понимать, чтобы нам ещё круче было. Только не бросай меня. Мы же так хотели вместе съездить куда-нибудь. Мы же два месяца этого ждали, но всё пожрал проклятый коронавирус. Ты же знаешь какие клевые я маршруты строю и как круто ты повороты пропускаешь, и наши приключения только мы умеем придумывать… давай только пройдем все это вместе, как пара. Как любящая пара. Я же не брошу тебя, если ты заболеешь и ты меня не бросай!”

Он сказал, что я давлю на чувство вины (Блин, я и сама это поняла, как только он это сказал). Что я близкий ему человек и он, конечно поможет – деньгами (ни разу не просила и никогда не попрошу. Он об этом знает), словами, разговорами но… мы расстались и ни о каком “давай пройдем все вместе – речи быть не может…). Занимайся только собой. Думай о себе. Занавес.

Боль. Ну… проиграла – значит проиграла. Со свистом. И камбэк тут уже точно больше не поможет. Обидно. Хороший такой Ромео был. Классный, большой, интересный, родной, чувство юмора шикарное, щечки такие классные, а уж когда улыбается … ох… он очень хороший, мой Ромео.

Понимаю, что теперь надо делать: лечить гормоны, идти к эндокринологу, заниматься когнитивно-поведенческой психотерапией (надеюсь научиться свей цыганочкой управлять. Эволюция, что это? Это корона так бомбит сильно, да?). Раз пошла такая пляска заодно и к сексологу схожу, может и там какой-то апгрейд будет. В общем, использовать карантин с пользой )

Встречаться с Петром, стараться очаровывать его, просто общаться, какой же он кайфовый, красивый, а голос…

Ромео… Ромео, конечно, оставить в покое. Но ведь не по классике брошенного минуса сейчас себя вести? Не уходить в глухой игнор. Он же будет беспокоиться, он же живой человек, да и чувство вины я в нем так глупо и неаккуратно посеяла, хотя убеждала, что дело не в нем совсем, просто гормоны да стресс. Что мне с ним делать? Нейтрально отвечать “все хорошо, пожалуйста, не волнуйся, дело не в тебе”. Пока пишу это – снова звонит. Что с ним делать?

С другой стороны – он же вроде как от моих косяков сбежал, от моих цыганских монстров. Надо как-то этот косяк компенсировать будет через какое-то время (когда он подуспокоится), пачку его любимых шоколадок с письмом прислать что ли. Только вот с каким письмом? Извини? Вылечилась? Люблю? (или это не косяк, а слив был или будет). Больше всего меня вот этот вопрос волнует. Не хочу я в его памяти вот таким страшным монстром остаться. Можно ли мне все свои хвосты оттуда забрать, а косяки компенсировать? Или это уже вне моего локуса?

Эх… а такой красивый камбэк был…

Спасибо Вам огромное за все, что Вы делаете.