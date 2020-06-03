 

Кремль оценил меры безопасности в день голосования

03.06.2020, 12:48, Новости дня

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что при соблюдении мер предосторожности при голосовании по поправкам в конституцию 1 июля угроз здоровью граждан не будет.

«Время становится более безопасным каждый день, вы знаете, статистика заболеваемости, статистика по эпидемиологической обстановке достаточно сейчас выровнялась. Более того, идет устойчивая тенденция на сокращение», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, почему было принято решение провести голосование по поправкам, не дожидаясь окончания эпидемии коронавируса.

Песков добавил, что до дня голосования, как подчеркивала глава Роспотребнадзора Анна Попова, предстоит пережить еще два инкубационных периода и, по прогнозам специалистов, эпидемиологическая обстановка к тому времени будет существенно лучше, чем сейчас.

«На тот момент, собственно, о каких-то непосредственных угрозах здоровью при голосовании при соблюдении мер предосторожности говорить не приходится», – добавил он.

1 июня президент Владимир Путин на совещании с руководством ЦИК и членами рабочей группы по подготовке поправок в основной закон страны поддержал предложение провести голосование 1 июля. Позже президент подписал соответствующий указ.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.05 / Столтенберг – ядерное оружие НАТО защищает мир и свободу

03.05 / Специалисты рассказали, какими патогенными микроорганизмами заражены смартфоны

26.03 / В убийстве бизнесмена Старицкого созналась жена Кожары – защита экс-главы МИД

01.04 / РПЦ призвала россиян к молитве из дома во время объезда патриархом Москвы с иконой

07.05 / В России новый рекорд по количеству заразившихся COVID-19 за сутки – 11 231 человек

01.06 / Певица Валерия прояснила информацию об обращении за МРОТ

26.04 / Среди украинских медиков 1675 больных COVID-19 – Минздрав

01.06 / Индекс самоизоляции в Москве установил новый антирекорд

01.06 / Портал “Усыновите.Ru” отмечает 15-летие

28.05 / На Украине появился спецпредставитель по санкциям против России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска