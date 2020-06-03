Дополнительные выплаты за май получат вдвое больше медиков, чем за апрель

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03.06.2020, 12:48, Новости дня

Выплаты за борьбу с коронавирусом за май должны получить в два раза больше медицинских работников, чем за апрель, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко, добавив, что более 455 тыс. медиков в РФ оказывают помощь пациентам с коронавирусом.

«По выплатам медицинским работникам за работу в мае месяце. Хочу отметить, что количество задействованных медицинских работников по сравнению с апрелем увеличилось практически в два раза и общее количество участвующих в оказании медицинской помощи медицинских работников (составило) более 450 тысяч», – сказал Мурашко, передает ТАСС.

Министр указал, что в настоящее время президентские выплаты начислены 243,5 тыс. медикам, оказывающим помощь пациентам с коронавирусом.

«За разъяснениями в общей сложности через все средства и каналы связи обратилось чуть больше 16 тыс. человек. 80% уже … получили ответы, и 20% из обратившихся получили свои доплаты, поскольку было установлено, что доплаты они имеют право получить», – сказал Мурашко.

Он добавил, что стимулирующие выплаты также получат психологи, оказывающие помощь пациентам с коронавирусом.

«Правительством внесены изменения в части стимулирующих доплат медицинским работникам. Имеющие не медицинское образование, но работающие в медицинских лабораториях, и психологи, которые также оказывают помощь пациентам с коронавирусной инфекцией, также включены в списки получающих стимулирующие выплаты», – сообщил министр.

25 мая премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что правительство видит положительную динамику по выплатам медикам.



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