На Сару Джессику Паркер подала в суд ее бывшая сотрудница

03.06.2020, 12:42, Разное

В суд на звезду “Секса в большом городе” подала бывший менеджер одного из ее именных магазинов обуви. Женщина по имени Хизер Холт утверждает, что ей не была выплачена заработная плата за сверхурочную работу. Согласно документам, переданным в Верховный суд штата Нью-Йорк вчера, компания Паркер задолжала Хизер гонораров за период с 31 декабря 2018 по 1 марта 2020 года. Сколько именно часов переработала Холт и сколько это в денежном эквиваленте, в бумагах не уточняется. Хизер намерена отсудить у Паркер свои заработанные деньги, а также моральную компенсацию.

Page Six обратились за комментарием к актрисе. Вместо Сары ответ дал ее представитель:

Мы узнали об иске от вас. Нам нужно разобраться со всеми требованиями.

Сара Джессика Паркер

Напомним, несколько лет назад Сара Джессика Паркер запустила именной бренд обуви SJP by Sarah Jessica Parker. Первая коллекция увидела свет в 2014-м. Спустя год Сара Джессика представила свадебную коллекцию обуви. Флагманский бутик марки находится в Нью-Йорке. Авторская обувь актрисы продается и в других городах Америки, а также в ОАЭ, Канаде и некоторых странах Европы.

В 2016-м актриса также создала собственную коллекцию одежды – SJP LBD, в которую вошли исключительно маленькие черные платья.

Спустя три года актриса объявила о сотрудничестве с компанией Invivo Wines, результатом которого стала коллекция… вина. Винодельня бренда находится в Новой Зеландии, и вскоре после объявления о коллаборации Сара отправилась туда для знакомства с производством и разработки вин. Коллекция оказалась на прилавках в конце прошлого года.

Сара Джессика Паркер