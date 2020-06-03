 

Иван Дорн представил новый клип, снятый дизайнером “Игры престолов” и “Дэдпула”

03.06.2020, 12:42, Разное

Иван Дорн любит эксперименты, и его новый клип на песню Wasted с англоязычного альбома OTD (“Open the Dorn”) – прекрасное тому подтверждение. Видео сделано в стиле компьютерной игры, где Дорн предстает в 3D-версии и обретает суперсилу – то выпускает из рук электрические молнии, но горит, то телепортируется в пространстве. Режиссером, продюсером и много кем еще выступил VFX-дизайнер Денис Щукин, который работал над созданием таких фильмов, как “Дэдпул”, “Логан”, “Тор: Рагнарек”, а также сериала “Игра престолов”.

3D-ДорнВ 2017-м я впервые услышал OTD, и мне сразу понравились 3 трека – Collaba, Wasted и Such a bad surprise. Но крепче всех в голове засела именно Wasted –  я проигрывал ее на повторе бесконечное количество раз, это было очень ново, свежо и cовсем не похоже на прежнее творчество Ивана. Эмоционально это мне показалось некой смесью Jamiroquai и James Brown! В это же время я задумал создать персональный проект, под который этот трек идеально ложился. Решил предложить Ивану стать одним из первых музыкантов, заменивших себя 3D-версией в видео и снять официальный клип, связался с ним через нашего общего друга – Ваня тоже загорелся идеей, и мы сразу нашли взаимопонимание! Чуть позже встретились лично в Лос-Анджелесе и понеслось – раскадровки, съемки, сценарии,- рассказал Щукин, о работе с которым отозвался и Дорн, отметив, что это совершенно новый для него опыт.

Долгое время я не мог поверить в то, что происходит, – клипу предшествовала тщательная подготовка, сбор команды по всему миру – от Испании до Канады, все это выглядело для меня немного неимоверно. Я поверил в это, только когда зашел в Киеве в кинопавильон, где на меня надели этот черный костюм с шариками, я начал двигаться и понял, что происходит что-то невероятное. Я чувствую себя каким-то голливудским актером – то есть моими движениями сможет двигаться кто угодно, даже Шварценеггер или Сталлоне. Просто анимацией, эффектами мы можем смоделировать его с моими движениями.

Для того, чтобы прорисовать эффекты, для начала необходимо было снять Ивана Дорна в motion capture костюме, съемочный процесс занял два дня и проходил в Киеве.



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