Мнение: Чёрная революция в США

03.06.2020, 12:40, Разное

Банды негров бродят сейчас по улицам американских городов, грабя и поджигая местные магазины. Дональд Трамп хохорится, пишет в твиттере какие-то угрозы, однако уже тот факт, что президент прятался в бункере во время погромов у Белого дома, наглядно демонстрирует слабость американских властей:

https://tass.ru/obschestvo/8612277

Все революции выглядят одинаково — грязь, кровь, самые глубины человеческой низости и дикости. Иногда исключением являются освободительные движения, такие как борьба за независимость в США или освобождение от татаро-монгольского игра в России. Революции, в ходе которых одна часть общества пытается подмять под себя или уничтожить другую часть общества, отвратительны всегда.

Джин Шарп в своей методичке по цветным революциям не выдумывал ничего нового: он просто изучил историю революции 1917 года в России, почитал книги о Великой французской революции и вывел общие правила захвата власти.

Сначала борьба с реальными, волнующими общество проблемами. Потом дружный визг в подмятых под себя СМИ в адрес «преступной власти». Потом провокации, сакральные жертвы, запугивание силовиков и переманивание их на свою сторону. Потом массовые расправы над представителями «прошлой» власти и над теми, кто теоретически может выступить против революционеров. К этому моменту общество отлично понимает, что власть попала в лапы жестоких бандитов, но сделать уже ничего не может: все попытки сказать «но позвольте!» пресекаются быстро и жестоко.

Вот свежее видео нападения банды мародёров на пиццерию. Увидев дробовики в руках защищающих своё заведение итальянцев, мирные протестующие вначале пытаются пробраться внутрь при помощи типичных бандитских приёмов, — вставая на колени и устраивая тому подобную клоунаду, — но осознав, что тут и вправду есть риск словить пулю, уходят дальше, искать менее защищённый ресторан или магазин:

https://youtu.be/bexEXiqEjQs

В знаменитой пропагандистской книжке «Незнайка на Луне» социалистическая революция описывалась несколько иначе. Там добрые рабочие прогнали с фабрик злых фабрикантов и начали досыта кормить бедняков макаронами:

https://vseskazki.su/avtorskie-skazki/n-nosov-rasskazi/neznajka-na-lune-chitat.html?start=7

Вскоре к космонавтам прибыли несколько рабочих со скуперфильдовской макаронной фабрики. Они сказали, что решили прогнать с фабрики Скуперфильда, а макароны будут делать сами без всяких хозяев…

…выпуск макаронных изделий на фабрике увеличился в несколько раз, и теперь макароны можно было продавать значительно дешевле.

Бедняки, у которых постоянно не хватало денег на покупку еды, очень радовались. Они говорили, что скуперфильдовские макароны (все почему-то по-прежнему называли макароны этой фабрики скуперфильдовскими, хотя теперь они делались без какого бы то ни было участия Скуперфильда)… Так вот, все говорили, что скуперфильдовские макароны, а также вермишель и лапша стали не только намного дешевле, но и вкусней. И это, как потом выяснилось, была абсолютная правда…

Куда как более реалистично описывал те же события поэт Александр Блок, который сочувствовал революции, но который не мог позволить себе врать, так как в январе 1918 года никого обмануть бы не удалось:

https://www.kostyor.ru/poetry/blok/?n=48

…И идут без имени святого

Все двенадцать – вдаль.

Ко всему готовы,

Ничего не жаль…

…

Мы на горе всем буржуям

Мировой пожар раздуем,

Мировой пожар в крови –

Господи, благослови!

…

Винтовок черные ремни,

Кругом — огни, огни, огни…

В зубах — цигарка, примят картуз,

На спину б надо бубновый туз!

…

Запирайте етажи,

Нынче будут грабежи!

Отмыкайте погреба –

Гуляет нынче голытьба!

Вообще, рекомендую перечитать «Двенадцать». Сильная вещь, которую школьникам, — особенно советским, воспитанным на добром дедушке Ленине, — понять было очень непросто.

Вот ещё два относительно новых слова, которыми обогатил русский язык 2020 год. Банды негров, которые сейчас восстанавливают социальную справедливость путём грабежа магазинов, называются «лутеры», от слова «loot», «грабить». Экспроприация ценностей у социально чуждых элементов, богатеньких снежков, называется «лутинг».

Спасибо американской чёрной бедноте, она делает большое и важное дело, наглядно демонстрируя нам все прелести классовой и расовой войны. Важный момент: уровень расового неравенства в США и вправду колоссален, средний негр примерно в 10 (!) раз беднее среднего белого. Отнюдь не случайно местные разжигатели вспоминают уже Анджелу Дэвис — знаменитую американскую коммунистку, которую поддерживал СССР, когда её посадили в тюрьму за соучастие в убийстве:

https://www.instagram.com/p/CA6p–mjeQi/?igshid=uqig2a72uxm9

Что будет дальше, мы знаем на примере огромного количества стран. Когда коммунисты придут к власти, они уже не будут робко проходить мимо вооружённых владельцев магазинчиков. Грабить будут всех, а тех, кто будет при этом оказывать сопротивление бандитам, будут ещё и убивать. Не знающие истории американцы будут вначале радоваться тому, что у соседа забрали коров, а потом с удивлением обнаруживать себя в шкуре Пантелея Грымзина, про которого, кстати, Аркадий Аверченко также писал «по горячим следам», в 1921 году:

https://ru.wikisource.org/wiki/Черты_из_жизни_рабочего_Пантелея_Грымзина_(Аверченко)

Жалко американцев, но, справедливости ради, теперь их очередь показывать планете, как не надо делать. Россия свою норму по революциям на ближайшие пару веков уже выполнила.

Отдельное большое спасибо нужно сказать и нашим бывшим соотечественникам, которые живут сейчас в США, и которые на чистом русском языке делятся с нами своими впечатлениями. Вот, к примеру, пишет samsebeskazal, житель Нью-Йорка:

https://samsebeskazal.livejournal.com/443349.html

Сохо, кстати, продолжают грабить. Не знаю, осталось ли там что-то еще в магазинах, но я заехал туда после Мидтауна и сразу захотел свалить. На улицах толпы чуть меньше чем вчера, но все агрессивные и ищут чем бы поживиться. На дорогах полный беспредел. Машины набитые гоблинами в худи носятся на красный, ездят по встречке и представляют постоянную опасность для себя и окружающих. Магазины на Канал-стрит разграбили почти все. Бедолаги владельцы остались без денег от туристов из-за ковида, так тут им еще подсобили активные сограждане бодрящиеся простив полицейского насилия.

Завтра узнаем, чем закончится сегодняшняя ночь, но ничего хорошего нас точно не ждет. Уровень агрессии пока только растет и расползается по городу. По сообщениям из citizen в Бруклине уже стали стрелять в полицейских и те, судя по всему, только и ждут, чтобы кого-то из копов убили или сильно покалечили и это, наконец, развяжет им руки.

…

Уроды начали поджигать не только полицейские машины. При мне очередная группа на Парк-авеню развела костер под машиной железнодорожной компании. Хорошо народ из соседнего небоскреба это заметил и быстро потушил пламя.

Разумеется, это всего лишь начало. В США сейчас прилетела целая стая жирных чёрных лебедей, главным из которых является неизлечимая болезнь долларовой финансовой системы. Конкретно эту революцию, вполне возможно, и удастся подавить, — несмотря даже на то, что мирным протестующим уже централизованно подвозят кирпичи и прочий нужный для борьбы за свободу инвентарь, — однако даже если в июне-июле всё утихнет, то передышка перед следующим актом драмы будет совсем короткой.

Спасибо классикам, мы с вами отлично знаем что будет дальше. Подробно о чаде революционного кутежа писал, к примеру, Булгаков. Более кратко — бесчисленные образованные люди того периода. Вот, к примеру, из дневников Юрия Анненкова, ссылку на которые прислал известный вам житель США, dr_eburg:

https://esenin.ru/o-esenine/vospominaniia/annenkov-iu-dnevnik-moikh-vstrech-sergei-esenin/stranitca-7

Мой куоккальский дом, где Есенин провел ночь нашей первой встречи, постигла несколько позже та же участь. В 1918 году, после бегства красной гвардии из Финляндии, я пробрался в Куокаллу (это еще было возможно), чтобы взглянуть на мой дом. Была зима. В горностаевой снеговой пышности торчал на его месте жалкий урод — бревенчатый сруб с развороченной крышей, с выбитыми окнами, с черными дырами вместо дверей. Обледенелые горы человеческих испражнений покрывали пол. По стенам почти до потолка замерзшими струями желтела моча, и еще не стерлись пометки углем: 2 арш. 2 верш., 2 арш. 5 верш., 2 арш. 10 верш…. Победителем в этом своеобразном чемпионате красногвардейцев оказался пулеметчик Матвей Глушков: он достиг 2 арш. 12 верш, в высоту.

Вырванная с мясом из потолка висячая лампа была втоптана в кучу испражнений. Возле лампы — записка:

«Спасибо тебе за лампу, буржуй, хорошо нам светила».

Половицы расщеплены топором, обои сорваны, пробиты пулями, железные кровати сведены смертельной судорогой, голубые сервизы обращены в осколки, металлическая посуда — кастрюли, сковородки, чайники — до верху заполнены испражнениями. Непостижимо обильно испражнялись повсюду: во всех этажах на полу, на лестницах — сглаживая ступени, на столах, в ящиках столов, на стульях, на матрасах, швыряли кусками испражнений в потолок…

А вот реплика Максима Горького, которого, в отличие от господина Анненкова, никак нельзя обвинить в пристрастности:

https://ilibrary.ru/text/2378/p.18/index.html

Мы плохо знаем, как живет современная деревня, лишь изредка и случайно доносятся «из глубины России» голоса ее живых людей — вот почему я нахожу нужным опубликовать нижеприводимое письмо, полученное мною на днях.

«Глубокоуважаемый друг и товарищ!» Затем следует несколько строк дружеских излияний, а суть письма — вот какова:

«Нового у нас в селе за последнее время очень много, в особенности за прошлую неделю. 3 и 4 апреля пришлось пережить нам всем, басьцам, весьма тяжелое время в нашей жизни, а именно: 3 апреля к нам, в село Баську, приезжали красногвардейцы, около 300 человек, которые ограбили всех состоятельных домохозяев, т. е. взяли контрибуцию, с кого тысячу, с кого две и до шести тысяч рублей, всего с нашего села собрали 85.350 руб., которые и увезли с собой; а сколько, кроме того, ограбили разного добра у наших граждан, хлебом, мукою, одеждой и проч., то тем и подсчета вести нет возможности, а у Сергея Тимофеевича взяли жеребца, но только не пришлось им воспользоваться: только доехали до села Толстовки, он и пал, около церкви. А сколько пороли нагайками людей, трудно и описать, и так сильно пороли, что от одного воспоминания волосы дыбом становятся, это прямо ужасно! Эти два дня провели наши басьцы в таком страхе, что всех ужасов описать не хватит сил. Всем казалось, что легче пережить муки ада, нежели истязания этих разбойников.

Больше особых новостей в нашем селе нет, а в Барановке, Болдасьеве и Славкине, после отъезда красной гвардии, по примеру этих разбойников, сами, беднейший класс, начали грабить состоятельных граждан своего села, даже делают набеги на другие села в ночное время. Словом, здесь жизнь становится невыносимой. Затем до свиданья, ждем вас в гости, а пока — будьте здоровы».

И, да, вместо завершения поста. Вчера кто-то шутил про Техас: дескать, всё ли там в порядке, хватает ли патронов. В Техасе флешмоб — белые встают на колени и просят прощения у негров:

https://lenta.ru/news/2020/06/01/onknees/

Флешмоб потихоньку распространяется по всей стране:

https://lenta.ru/news/2020/06/02/knee/