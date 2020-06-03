Мишустин поручил восстановить оказание плановой медпомощи

03.06.2020, 12:30, Новости дня

Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о восстановлении оказания плановой медпомощи.

Кроме того, премьер поручил вице-премьеру Андрею Белоусову и министру экономического развития Максиму Решетникову в ближайшее время доработать план восстановления экономики, передает ТАСС.

Во вторник президент Владимир Путин одобрил применение плана по восстановлению экономики и призвал поддержать граждан и компании.

Перед этим СМИ сообщили, что разработанный правительством план действий по восстановлению экономики предполагает возвращение к темпам устойчивого роста экономики не менее чем на 2,5% в год по итогам 2021 года, а также повышение реальных доходов населения.