Личное: Отпуск 2020: ожидания и реальность

03.06.2020, 12:24, Разное

Главная из последних новостей — открытие Турции. Ну, как главная? Для озабоченных кур, мечтающих о летнем проветривании своей пещерки.

Откроют или не откроют нашу родимую Анталью, спрашивали себя куры, и вот же ж радость — открыли! Теперь, мечтают они, можно натягивать стринги на свои целлюлитные окорочка, брать мужа, оставить его у бассейна с палёным виски, а самой — во все тяжкие на пляж и в подсобные помещения!



Фото: Соцсети

Куры! Куры, вы эт самое. Очнитесь! Никакую Турцию вам не открыли — не будет её в этом году, откроют, возможно, лишь санатории.

Я вам больше скажу: вам даже Крым этим летом не светит. Эпидемия никуда не денется, нехрен даже влажно мечтать!

И чего делать? А я скажу: займитесь уже не своей половой жизнью, а бытовой! Хоть одно лето посвятите не хозяйству Мехмеда, а своему — родному. Домику в деревне. Коттеджу. Даче.

Взгляните трезво — сможете трезво? Ну, ОК, твезво, значит глядим на ваш дачный домик:



Фото: Соцсети

Открываем покосившиеся ворота, и видим, как сосед в растянутой майке-алкоголичке уже машет вам бутылкой беленькой ручкой. А домик-то ваш — взглянуть страшно! Будто не сосед бухает, а он просохнуть не может.

И покосился он. И покоробился. И выцвел, сука такая так, что не поймёшь сразу, какого цвета он был!

Как прекрасно у вас на даче!

Добро пожаловать в мир людей, которые могут улететь летом в Паттайю в кредит, но готовы годами жить на помойке, в халупе, которую ремонтировали ещё дед с бабкой, когда строились.

От большинства дачных домиков меня просто передёргивает. Что это — дань памяти умершей прабабке или отсутствие вкуса и самоуважения? Я, честно говоря, даже рада, что в этом году стечение обстоятельств ткнуло нерадивых хозяев носом в их кучи.

Краска облупилась 100 лет назад, крыша протекает в тазики — да нормальный человек развернётся, не дойдя до крыльца. Не такой отпуск он себе представлял, ох не такой!

А ведь можно купить грунтовку и эмаль — в 5’000 рублей на одноэтажный домик 3х4 уложитесь — и сделать себе приятно. Конечно, придётся повозиться — старую краску не так легко содрать, спина спасибо не скажет, а к вечеру отвалятся руки.

Если не хотите горбатиться, как Микеланджело под потолком Сикстинской капеллы — облагородьте вашу халупу чужими умелыми руками.

Сделайте, блин, хоть облицовку на сэкономленные деньги от Турции — когда ещё такой случай представится?!

Один из самых простых вариантов — обшить дом. Только не вагонкой, пожалуйста, которая из магазина пахнет бабкиной плесенью, а сайдингом.

Зимой я уже писала про «ФронтМастер», тогда они резали 50% от стоимости работ. Очень рада, кстати, что читатели уловили простую мысль: обшивка сайдингом — не обязательно колхоз в стиле биотуалета. Нашлись умные люди, кто по моей наводке оформил отличные современные домики, где и самоизоляцию, и отпуск провести не стрёмно — и лето встречают уже по красоте.

Вот, к примеру, видеоотзыв моей читательницы, послушайте сами:

https://instagram.com/p/B-ggXUOKLoR

Кто там кудахтал, что сайдинг — прошлый век? Прошлый век — это взять кредит на поездку в Ебипет, а потом соседкам по насесту хвастаться фоточками в Инсте.

Если вы переползли на стадию принятия и поняли, наконец, что в 2020 тусим дома и на дачах — успевайте на новую акцию «ФронтМастера».

При заказе фасада «под ключ» — бюджетный виниловый сайдинг отдают попросту бесплатно. Либо делают эквивалентную скидку в 245 р/м2 на более дорогие материалы. И тут не стоит думать, что бюджетный — равно хреновый. Акционный материал — приличный и надёжный, просто класса «эконом».

Работы идут около 3-х недель — сейчас закажете, к самой жаре уже можно будет въезжать.

Примеры обшивок можно посмотреть на сайте «ФронтМастера» или в их Инстаграме.

Например, такая отделка стоила 220’000 рублей.



Фото: https://frontmaster.su

А вот эта — 105’000:



Фото: https://frontmaster.su

Для дачи можно выбрать и винил — выйдет практично, дёшево и надолго. Сайдинг не гниёт и не подвержен коррозии. Но раз уж дают солидную скидку — почему бы не сделать красиво?

Можно отделать под брус, можно обшить металлом или фиброцементом — они меньше боятся повреждений. Возьмите материал посовременней — с фактурой кирпича или камня.

Ну согласитесь, совсем с другим настроением едешь на выходные в мини-коттедж, чем в пластиковую будку.



Фото: https://frontmaster.su

На все работы «ФронтМастер» даёт 2 года гарантии — но держится всё гораздо дольше. Ваша дача ещё внуков встретит как новенькая, потому что материалы хорошего качества, они не деформируются ни от мороза, ни от солнца. Сама компания уже больше 10 лет на рынке. Работают, напоминаю, только в белую и без гастарбайтеров из Средней Азии.

Если хотите всерьёз выделиться среди соседей — выбирайте яркую расцветку. Дизайнеры бесплатно делают визуализацию проекта — и там цвета на любой вкус. Советую не пренебрегать этой услугой в пользу сайдинга унылого цвета дачного туалета. Сейчас, кстати, тёмные дома в моде.



Фото: https://frontmaster.su

Не забываем, что за сайдингом можно проложить утеплитель. Так что даже если у вас нет буржуйки — можно будет спокойно оставаться на ночь и с обогревателем. Да и с первым снегом не придётся уезжать.

В доме с утеплением, кстати, летом прохладнее, чем без него. В общем, займитесь своим домой уже, а Фронтмастер поможет вам сделать это по нормальной цене и при отличном качестве!

Делитесь фотографиями ваших дачных сараев, посмотрим, что можно с ними сделать.