 

Биологи рассказали о самых токсичных продуктах

03.06.2020, 12:18, Разное

Биологи назвали некоторые опасные, но привычные многим продукты с содержанием токсинов. Среди них оказались сырая фасоль и зеленый картофель.

Специалисты пояснили, что вредные вещества из них могут не вывестись даже после термической обработки. Ученые рекомендуют отказаться от употребления любых неспелых овощей и фруктов, чтобы уберечь себя от токсинов. Не менее важно избегать попадания в организм косточек фруктов и ягод.



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