 

Реальное число безработных в России может достигать 10 миллионов человек

03.06.2020, 12:18, Разное

Основатель популярного онлайн-сервиса по поиску работы Superjob Алексей Захаров считает, что реальное число безработных в России может достигать 10 миллионов человек. Это в несколько раз больше, чем указано в официальных данных.

Захаров пояснил, что в них не учитывается ряд факторов. Многие организации не фиксируют в документах банкротства, увольнения и закрытия. Кроме того, он считает, что многие лишившиеся работы граждане не регистрируются официально и остаются “невидимыми” для службы занятости.



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