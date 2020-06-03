 

США начали расследование об импорте ванадия из РФ и Китая

03.06.2020, 12:16, Новости дня

Американское правительство начало рассматривать вопроса о том, угрожает ли закупка ванадия за рубежом национальной безопасности США, в том числе в свете промышленной политики РФ и Китая, сообщила пресс-служба министерства торговли США.

«Министр торговли Уилбур Росс инициировал расследование того, угрожают ли национальной безопасности существующие объемы или обстоятельства импорта Соединенными Штатами ванадия», – заявили в ведомстве.

Там уточнили, что «решение было принято по итогам рассмотрения обращения 19 ноября 2019 года местных производителей – (компаний) AMG Vanadium из Кеймбриджа (штат Огайо) и US Vanadium из Хот-Спрингс (штат Арканзас), запросивших проведение министерством торговли США расследования импорта ванадия на основании 232-й статьи американского закона 1962 года о развитии торговли».

Как утверждают AMG Vanadium и US Vanadium, на американских производителях ванадия негативно сказываются, прежде всего, импорт этого металла «по заниженной цене» и «последствия китайской и российской промышленной политики», передает ТАСС.

232-я статья закона США от 1962 года о развитии торговли позволяет американскому президенту вводить или сохранять ограничения на импорт продукции из-за рубежа по соображениям национальной безопасности.

Ванадий применяется в аэрокосмической, энергетический и инфраструктурной отраслях. 



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